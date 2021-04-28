Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Saúde

Se o Butantan já faz a Coronavac, por que irá produzir a Butanvac?

Nova vacina usa uma tecnologia que o instituto já domina, e por isso produção 100% nacional pode começar antes; entenda diferenças entre os dois imunizantes 

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 abr 2021, 18h04 | Atualizado em 6 set 2024, 09h33
.
 (Governo do Estado de São Paulo/Rodrigo Paiva/Getty Images/Divulgação)
Continua após publicidade
Se o Butantan já faz a Coronavac, por que irá produzir a Butanvac? Priorizar nos meus resultados Google

Nova vacina usa uma tecnologia que o instituto já domina, e por isso produção 100% nacional pode começar antes; entenda diferenças entre os dois imunizantes 

O Butantan anunciou que está começando, hoje (28), a produção da Butanvac: uma nova vacina contra o coronavírus, que foi desenvolvida pelo instituto em parceria com o hospital Mount Sinai, um dos mais importantes dos EUA. A Anvisa ainda não liberou o início dos testes clínicos da Butanvac. Se passar nos testes e tiver o uso emergencial autorizado, ela poderá ser produzida em larga escala já a partir de junho – com 18 milhões de doses, segundo o Butantan, prontas até a metade do mês.   

Essa é a principal diferença da Butanvac em relação à Coronavac, que o instituto já produz. A Coronavac é uma vacina de vírus inativado. Esse é seu principal componente, ou ingrediente farmacêutico ativo (IFA). O problema e que ele é importado da Sinovac, na China. O Brasil fica dependente das remessas de IFA, o que desacelera o ritmo de produção e aplicação da vacina no País. O Butantan pretende produzir também o IFA, e está construindo uma fábrica para isso, mas ela só começará a operar em 2022. 

Continua após a publicidade

A Butanvac é diferente. Assim como as vacinas de Oxford/AstraZeneca e da Johnson & Johnson, ela usa a tecnologia de vetor viral, ou seja, contém um vírus inofensivo – que é modificado em laboratório e carrega instruções genéticas para ensinar o corpo humano a fabricar a proteína spike (com isso, a pessoa vacinada desenvolve imunidade ao Sars-CoV-2).  

Siga
Continua após a publicidade

O vetor viral utilizado pela Butanvac é o vírus da Doença de Newcastle, que não acomete seres humanos – mas afeta aves. Esse é o ponto central. Como esse vírus infecta aves, pode ser fabricado inoculando ovos: um processo que o Butantan já domina, e é usado para fazer a vacina da gripe comum. O vírus é injetado nos ovos, se multiplica dentro deles e então é extraído para fazer a vacina.

É por isso que a Butanvac (caso ela se mostre segura e eficaz nos testes clínicos) poderá ser produzida mais rápido que a Coronavac, que é feita em bio-reatores – grandes tanques cheios de células, nutrientes e, no caso da vacina, vírus.  Segundo o Butantan, os dois projetos correrão paralelamente; um não substitui o outro.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
vacina
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).