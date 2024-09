Sony libera vídeo com teaser do PlayStation 4; Microsoft apresenta amanhã novo Xbox

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=QjXU1anoC5Y?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=425&h=344%5D

Na véspera da apresentação do novo Xbox, a Sony resolveu revelar um pouquinho do PlayStation 4 (ela já havia mostrado os games do PS4, mas não o aparelho em si). O vídeo é propositalmente borrado e difícil de decifrar, com closes em partes específicas do PS4, mas começa a dar uma ideia de como ele será. O console da Sony será revelado no dia 10 de junho, durante a feira de games E3.

A apresentação do novo Xbox começa às 14h de amanhã, possivelmente com transmissão ao vivo por streaming (se houver, publicaremos o link aqui no blog).

Update 21/05: O evento será transmitido por streaming, no site Xbox.com.