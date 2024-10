TVs da Samsung interrompem filmes para mostrar anúncio à força

A cada 20 ou 30 minutos, a SmartTV da Samsung interrompe o que você está vendo – e insere um anúncio da Pepsi, que ela baixa automaticamente da internet. Não se trata das propagandas normais, exibidas pelos canais de televisão. É um anúncio a mais, gerado pela própria TV, e que se sobrepõe a arquivos que você baixou (filmes, por exemplo). O problema está relacionado ao sistema de publicidade do Yahoo, que vem ativado de fábrica em certas televisões da Samsung. Para desligar as propagandas, é preciso fazer um caminho pouco intuitivo: clicar em SmartHub => Terms & Policy => Yahoo Privacy Policy e desmarcar a opção “Agree”.

A Samsung admitiu o problema, que afeta aparelhos nos EUA e na Austrália, e disse que irá distribuir uma atualização de software para que a propaganda seja desligada por default. Não é a primeira vez que acontece algo do tipo (algumas TVs da Panasonic mostram banners publicitários quando são ligadas). Mas é especialmente intrusivo, porque os anúncios aparecem várias vezes e durante o uso da televisão.

Na semana passada, as TVs da Samsung foram acusadas de usar o microfone interno para monitorar o que está sendo dito na sala. Não é bem assim. O escândalo surgiu porque a licença de uso de certos modelos dizem que “o que você diz pode ser gravado e enviado para terceiros”. Mas a televisão só escuta quando você se dirige a ela com comandos de voz específicos – manda pesquisar o nome de um filme ou ator ou mudar de canal, por exemplo.

Seja como for, vale lembrar que as smart TVs, de todas as marcas, são computadores – que, como tais, podem ser hackeados. Em 2012, por exemplo, surgiu um método para invadir TVs da Samsung e ligar a câmera. Ele era pouco eficaz, e a brecha já foi corrigida. Mas é bom ficar de olho.