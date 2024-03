Upscaling com IA pode ser a principal arma do PlayStation 5 Pro

Novo console, que supostamente será lançado no final deste ano, poderá ter chip gráfico de 33 teraflops – e um algoritmo similar ao DLSS, da Nvidia

Ao longo do final de semana, duas fontes publicaram supostos detalhes técnicos do PlayStation 5 Pro – o novo console da Sony, que seria lançado no quarto trimestre deste ano. O primeiro a revelar as informações foi o canal Moore’s Law is Dead, de bom retrospecto; depois os números, que supostamente constam de um documento técnico vazado, foram reafirmados pelo site Insider Gaming.

O PS5 Pro teria uma GPU capaz de executar 33,5 teraflops (trilhões de operações matemáticas por segundo), um pouco mais que o triplo do PS5 atual (10,28 teraflops). Também segundo o documento, o suposto novo console teria 3 a 4 vezes mais performance em ray tracing (cálculo de iluminação das cenas utilizando física real), e sua memória RAM trabalharia a 576 gigabytes por segundo – 28% mais que a do PS5.

A CPU também receberia uma melhoria: o “high CPU frequency mode”, no qual ela poderia trabalhar a 3,8 GHz, 10% acima do normal – isso, porém, exigiria que a GPU tivesse sua velocidade reduzida em 1,5% (isso acontece porque, assim como o Xbox Series X/S, o PlayStation 5 utiliza uma APU, chip que reúne as funções de CPU e GPU).

Mas a principal novidade não é estritamente de hardware. Trata-se da tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), com a qual o console irá usar inteligência artificial para fazer um upscaling de alta precisão – isso permite que os games sejam renderizados numa resolução mais baixa (aumentando a taxa de quadros por segundo exibida na tela) sem comprometer sua qualidade visual.

Esse é o ponto mais importante, porque hoje o PS5 não tem à sua disposição um bom algoritmo de upscaling via IA. O que ele tem (e o Xbox Series também) é a tecnologia FidelityFX Super Resolution, da AMD, que não é lá essas coisas: ela tem efeitos colaterais visíveis, como um típico efeito de “esfarelamento” nos detalhes da imagem.

Com o PSSR, o PlayStation 5 Pro passaria a contar com um algoritmo de alta qualidade – similar ao DLSS (Deep Learning Super Sampling), da Nvidia, que utiliza inteligência artificial para analisar a imagem dos games e fazer o upscaling (o algoritmo da AMD não tem IA).

Esse novo recurso, combinado ao aumento na potência gráfica da GPU, abriria caminho para um salto gráfico e de desempenho consideráveis – como o DLSS tem feito nos PCs nos últimos anos.

Segundo o Insider Gaming, os estúdios de games da Sony já estão trabalhando com uma versão de desenvolvimento do PS5 Pro – o que, se for verdade, significa que os principais games do PS5 ganharão atualizações para o novo console assim que ele for lançado.

