Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

Bzzzzz

Por Associação Brasileira de Estudos das Abelhas (ABELHA) Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
A Terra é dos insetos, você só vive aqui porque eles deixam. Um blog para despertar a curiosidade de mamíferos que matam mosquitos e correm de abelhas.
Ciência

Besouros rola-bosta usam até as estrelas para guiar bola de cocô

O público pediu, eles voltaram: entenda como os insetos mais carismáticos da natureza evoluíram a capacidade de usar a polarização da luz para levar sua valiosa esfera até a toca.

Por Walter Mesquita Filho 30 jul 2021, 20h57 | Atualizado em 30 jul 2021, 21h01
Foto de um besouro rola-bosta com sua bolinha de esterco.
 (ranplett/Getty Images)
Continua após publicidade
Besouros rola-bosta usam até as estrelas para guiar bola de cocô Priorizar nos meus resultados Google

O texto desta semana é do convidado Walter Mesquita Filho, engenheiro agrônomo e mestre em Entomologia pela Unesp de Ilha Solteira e doutor na mesma área pela ESALQ/USP onde, atualmente, realiza pós-doutorado sobre diversidade de insetos em ambientes agrícolas e naturais.

Na natureza, garantir alimento para si e seus descendentes não é tarefa fácil. Se o alimento em questão só pode ser consumido fresco, a competição entre as espécies para garantir sua parte é ainda maior. Portanto, a melhor estratégia pode ser garantir sua parte e levá-la para o mais longe possível – evitando que seja roubada.

Isso é exatamente o que ocorre com os besouros rola-bosta – insetos que se alimentam de fezes de animais, dentre outras fontes pouco apetitosas. Muitas espécies desses besouros chegam até o monte de cocô e fazem uma esfera, empurrando-a para longe o mais rápido possível.

Nela enterram seus ovos, de onde vão eclodir as larvas. Elas se alimentarão das fezes e darão origem a um novo adulto. Curiosamente, as bolas são roladas com os besouros de cabeça para baixo – como se você plantasse uma bananeira e então andasse com as mãos empurrando uma bola gigante com os pés. 

Siga
Continua após a publicidade

Como a menor distância entre dois pontos é uma reta, é necessário que esses pequenos insetos, que em sua maioria medem poucos centímetros, sejam capazes de manter sua corrida com a bola de fezes em uma direção constante, afastando-se do excremento. Algo que não é muito simples quando se é tão pequeno e se está de cabeça para baixo.

Agora, imagine que essa espécie vive no deserto – ou, ainda, que possui hábitos noturnos dentro de uma floresta nativa. O que utilizar como ponto de referência para o Google Maps interior? Para esses besouros, a solução literalmente caiu do céu.

Continua após a publicidade

 

Os raios solares, ao atravessarem a atmosfera e interagirem com partículas, acabam submetidos a um fenômeno chamado polarização, que gera padrões geométricos.

Para nós, humanos, o fenômeno da polarização é imperceptível, mas esses insetos desenvolveram uma pequena região na parte dorsal dos seus olhos capaz de “enxergar” essa propriedade da luz – que atua como uma guia, possibilitando que eles consigam rolar sua bola de cocô em linha reta rapidamente. 

Continua após a publicidade

Essa adaptação é tão surpreendente que mesmo durante a noite, quando a incidência de luz polarizada proveniente da Lua é menos intensa, eles ainda conseguem utilizá-la para se guiar.

O que acontece se não há Lua? Bem, nesse caso, eles utilizam as estrelas para garantir o cocô nosso de cada dia. Esses besouros são uma das poucas espécies animais em que já foi registrada a capacidade de se orientar com auxílio de astros distantes. Até a faixa luminosa da Via Láctea pode colaborar.

Continua após a publicidade

E se o besouro tropeçar num obstáculo e cair de sua bola? Como se reorientar após, por algum motivo, suas patinhas se separarem da superfície do valioso cocô? É nessa hora que entra em cena a dança do besouro rola-bosta. Ao se separar de sua esfera, o besouro rapidamente a encontra e a escala até o topo – onde começa a se mover harmoniosamaente, girando o corpo até encontrar a luz polarizada novamente.  Ao detectá-la, ele desce, vira de ponta cabeça e volta a rolar as fezes. 

Apesar de parecer um achado científico curioso e importante apenas para o conhecimento básico do comportamento dos insetos, os cientistas se basearam nessa grande capacidade de orientação e visão desses insetos para desenvolveram lentes fotográficas e faróis de carros com melhor resolução de imagens e visão para o motorista durante a noite. 

Continua após a publicidade

Esse aprendizado e sua utilização prática é um exemplo do quanto muitas vezes nós subestimamos o valor da pesquisa básica, que gera conhecimentos que muitas vezes parecem inúteis. Quem iria imagina que a selfie de ótima resolução que podemos tirar com os amigos tenha sido possível devido ao estudo de um besouro rolando cocô pela mata.

Publicidade
TAGS:
besouro
cocô
Insetos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).