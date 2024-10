Chocolate amargo reduz risco de obesidade

Além de magro, também deixa você mais inteligente e reduz sua pressão sanguínea. Um sucesso. A culpa toda é dos populares flavonoides do cacau. Mas esses compostos não são sempre iguais – e, até então, os cientistas ainda não sabiam qual era o flavonoide responsável pelos benefícios à saúde.

Quem foi atrás dessa resposta foi um grupo de pesquisadores da Universidade VirginiaTech. Eles separaram ratos em grupos e cada um deles seguiu uma dieta a base de um componente diferente do cacau por 12 semanas. E ficou evidente que aqueles alimentados com procianidinas oligoméricas mantiveram o peso, mesmo com uma dieta bem calórica, e corriam menos riscos de ter diabetes.

Bom, né? Mas sem querer estragar a boa notícia (e já estragando), vale lembrar que os componentes avaliados na pesquisa estavam isolados, sem aquele monte de açúcar e gordura presente no chocolate que a gente compra no mercado. ´

Crédito da foto: flickr.com/el7bara

