Fome faz você torrar mais dinheiro

Ficar com o estômago vazio faz você gastar muito mais dinheiro.

Foi assim com Alison Jing Xu, da Universidade de Minnesota. Depois de comprar 10 pares de meias, ela se sentou na praça de alimentação do shopping e comeu. Logo se arrependeu da compra. “Eu me perguntei de onde tirei a ideia de comprar 10 pares ao invés de dois, como precisava”, conta. Ela decidiu usar a ciência para encontrar a resposta.

Em uma das etapas da pesquisa, ela e sua equipe abordaram 81 clientes no momento em que saíam de lojas. Pediram a eles para ver o recibo da compra e para responder a um questionário que avaliava o humor e a fome de cada um. Quem estava com fome acima da média dos entrevistados costumava gastar 64% mais que os outros.

É que quando estamos com fome nosso estômago libera um hormônio chamado grelina, ligado à área de motivação e recompensa do cérebro. Ele nos instiga a consumir novas calorias. E, segundo Jing Xu, afeta não somente o desejo por comida. Mas também por qualquer outra coisa. “Nós gostaríamos de conscientizar os consumidores. Quando vão ao shopping com o estômago vazio podem gastar muito mais dinheiro do que pretendem – então é melhor comer antes de sair de casa”, explica.