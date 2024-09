Tomar um pé na bunda dói tanto quanto levar uma surra

Só quem já levou um pé na bunda sabe o quanto dói. E não é à toa: namorar é um vício. Você se acostuma a ter companhia para passar as noites de conchinha ou confessar as maiores bobagens e inseguranças, a receber mensagens cheias de carinho. Aí quando chega ao fim, o mundo todo perde a graça. É como se alguém tivesse roubado as cores das coisas – ficou só aquele preto e branco amargo. Mas, olha só, agora você pode apontar, com convicção, um culpado: seu cérebro.

Sabe a parte da dor física do pé na bunda? Então, é mesmo coisa da sua cabeça. Um grupo de psicólogos das universidades de Nova York e Rutgers, nos Estados Unidos, convidou 15 voluntários, que tinham acabado de ser premiados com um fora, para participar de um teste. Eles tiveram de olhar cinco vezes para uma foto do ex-amor e depois de outra pessoa qualquer.

Enquanto isso, com um exame de ressonância magnética, os pesquisadores viam quais áreas do cérebro eram ativadas. E aí que levar um pé na bunda ativa as mesmas regiões que sentir uma dor física.

Psicólogos da Universidade de Michigan repetiram o teste com outros 40 voluntários. O resultado foi exatamente o mesmo.

Ah, mas o bom é que a dor logo passa e o mundo volta a ter graça. E geralmente é mais rápido do que você imagina.