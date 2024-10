Você precisa de três meses para esquecer um amor

Terminar um namoro é quase como encarar um luto. Separação, saudade, dor. Os dias se arrastam. E tudo indica que essa tristeza toda não vai passar jamais e que seu coração não voltará a ser o mesmo. Mas passa, caro leitor. Em até três meses, garante a ciência.

Foi o que aconteceu com 1,4 mil participantes de um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade do Estado de Minnesota. Todos haviam terminado recentemente um namoro. Eles contaram quando haviam rompido com o parceiro, como se sentiam no presente momento e quais eram ossentimentos semanas e meses após o término.

Em média, 11 semanas depois de levar ou dar o pé na bunda, eles conseguiam ver a experiência com menos rancor. E já começavam a concordar mais com frases do tipo “eu aprendi muito sobre mim” ou “cresci bastante com o relacionamento” ou “agora sei melhor o que quero”. Quem havia tomado a decisão do fim não fazia muita diferença: em três meses quase todo mundo estava recuperado.

Você concorda? Ou sua dor de amor costuma demorar bem mais que isso para passar?

Crédito da foto: flickr.com/carbonnyc/

