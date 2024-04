9 filmes imperdíveis para assistir no Prime Video

Anatomia de Uma Queda (2023)

Um dos hits da última temporada de premiações, este drama francês acompanha o julgamento de Sandra (Sandra Hüller), acusada de matar o marido, que foi encontrado após cair da janela de casa. As circunstâncias da queda, aliadas a relatos inconstantes (como os do filho do casal, Daniel), tornam o caso bastante cinzento.

A diretora Justine Triet levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e o Oscar de Melhor Roteiro Original. O filme tem tudo para virar um clássico dos filmes de tribunal. Além dele, outros vencedores do Oscar 2024 que estão no Prime Video são Oppenheimer, Ficção Americana e Zona de Interesse.

Chef (2014)

Depois de comandar os dois primeiros filmes do Homem de Ferro (e, com isso, pavimentar o universo da Marvel nos cinemas), o diretor Jon Favreau decidiu se lançar em um projeto mais pessoal – e com um orçamento mais modesto. Ele dirige (e estrela) esta comédia com pitadas de drama sobre Carl, um renomado chef de cozinha que perde o emprego após arranjar briga com um crítico gastronômico. Fora do restaurante, ele decide comprar um food truck e viajar pelos EUA fazendo sanduíches.

Carl, então, embarca em uma espirituosa jornada não apenas para se reinventar, mas também para se conectar com o filho, Percy, que o acompanha no rolê. Curiosidade: o filme originou uma série de gastronomia na Netflix. The Chef Show é estrelada por Favreau e pelo chef Roy Choi, que foi um dos consultores do longa. Vale conferir também.

Continua após a publicidade

A Vastidão da Noite (2019)

Nos anos 1950, em uma pequena cidade dos EUA, um radialista e uma telefonista percebem interferências estranhas no rádio e decidem investigar um suposto sinal OVNI. Sem nenhuma ajuda: todo o resto da cidade está em um jogo de basquete.

Sucesso na época do seu lançamento, A Vastidão da Noite é um sci-fi independente que custou míseros US$ 700 mil. Prova de que é possível contar uma história envolvente mesmo com um orçamento enxuto. Basta ser criativo.

Relacionadas Cultura Os principais filmes de ficção científica para assistir em 2024

O Sushi dos Sonhos de Jiro (2011)

Você pagaria mais de R$ 2 mil por 20 peças de sushi? No subsolo de uma estação do metrô de Tóquio fica o pequeno restaurante de Jiro Ono, o primeiro chef japonês a receber três estrelas Michelin, a maior honraria da alta gastronomia. Este documentário acompanha a rotina da cozinha de Jiro e sua família – e a busca incessante pela perfeição em cada aspecto de seus pratos.

Continua após a publicidade

O doc foi dirigido por David Gelb, que, anos depois, criaria Chef’s Table e Street Food, na Netflix. Se você curte as séries gastronômicas que saem a rodo no streaming, agradeça a esse cara.

Ah, e caso você esteja se perguntando: na época do filme, Jiro tinha 85 anos. Hoje, ele tem 98. Quem toca o restaurante desde 2023 é o seu filho mais velho, Yoshikazu.

O Segredo dos Seus Olhos (2009)

Nos anos 1990, o agente judiciário Benjamin Esposíto (Ricardo Darín) está aposentado e resolve escrever um livro. Como inspiração, decide revisitar um caso mal resolvido de estupro e assassinato ocorrido há mais de 20 anos – e que marcou para sempre a sua vida e a de seus colegas de trabalho. Quanto mais ele escreve o seu romance, mais ele finalmente entende as lacunas do crime.

Dirigido por Juan José Campanella e baseado no livro homônimo de Eduardo Sacheri (que coescreveu o roteiro da adaptação), o longa conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2010.

Continua após a publicidade

O Silêncio dos Inocentes (1991)

Uma jovem agente do FBI, Clarice Starling (Jodie Foster), investiga o caso do serial killer conhecido como Buffalo Bill. Para tentar entender a mente do assassino, ela começa a conversar com o Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), um canibal encarcerado numa prisão de segurança máxima.

Esta obra de Jonathan Demme é um dos únicos três filmes na história a vencer as cinco principais categorias do Oscar: Filme, Direção, Roteiro, Ator e Atriz. É um clássico absoluto do suspense – e o responsável por colocar Hannibal no rol de maiores vilões do cinema.

A Garota Ideal (2007)

Lars (Ryan Gosling) é um rapaz extremamente tímido, que sai de casa apenas para trabalhar. Sua irmã, Karin, mora ao lado e vive insistindo para ele arranjar uma namorada. Até que Lars se apaixona – por uma boneca que ele comprou na internet.

Continua após a publicidade

Não se engane pela sinopse de comédia non sense. O filme de Craig Gillespie é uma história sensível, que equilibra drama e humor. Aos poucos, Karin e o resto da cidade aceitam o namoro de Lars – e esse apoio será essencial para quebrar a barreira social que ele construiu ao longo dos anos.

O Som do Silêncio (2019)

Ruben (Riz Ahmed) é um baterista de heavy metal que descobre estar ficando surdo. Ele precisa juntar dinheiro para pagar o implante coclear que poderá ajudá-lo. Só tem um problema: caso ele continua tocando, sua audição vai piorar cada vez mais rápido.

Da ideia inicial à produção, o diretor Darius Marder levou 13 anos para colocar o filme de pé. O esforço valeu a pena: O Som do Silêncio foi indicado a seis Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Ahmed. Levou dois troféus: Edição e Som. Merecidamente: entre ruídos e momentos de silêncio absoluto, um dos maiores trunfos do longa é colocar o espectador na pele de Ruben.

A Pior Pessoa do Mundo (2021)

Continua após a publicidade

Julie (Renate Reinsve) chegou à casa dos 30 anos, mas ainda não sabe o que fazer da vida. Será que o segredo está em um novo relacionamento amoroso? Ou em mudar completamente de carreira? Este drama norueguês de Joachim Trier esmiúça todas as indecisões que costumam acontecer durante essa idade e a pressão por vezes desnecessária que colocamos sobre nós mesmos.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram