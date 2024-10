Memes ajudam a salvar máquina de pinball espanhola

Com o objetivo de criar uma máquina de pinball customizada, a Liberty Games, empresa inglesa especializada no ramo, foi ao Reddit pedir ajuda aos internautas. Após ver que era praticamente impossível construir uma máquina do zero, os caras decidiram dar uma renovada em um pinball chamado Baby Doll, produzido pela espanhola Segasa.

Além da cobertura em plástico, a máquina antiga recebeu pinos e peças com desenhos de memes como Grumpy Cat, Doge, Insanity Wolf, Fry, do Futurama e outras imagens virais. Os componentes eletrônicos também levaram uma atualizada. Agora quem controla tudo é o pequeno e eficiente Raspberry-Pi, computador do tamanho de um cartão de crédito.

Veja algumas imagens:

Continua após a publicidade

Com informações de Polygon