Sessão Fail: Kinect

Notícias e curiosidades do mundo dos videogames

Notícias e curiosidades do mundo dos videogames

Como já mostramos aqui, misturar videogames com fitness e movimentos nem sempre resulta só na perda de alguns quilinhos. Agora chegou a vez do Kinect, acessório para Xbox 360 e Xbox One, dar o ar da graça e causar acidentes terrivelmente cômicos.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=SixR11BeYiQ?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=600&h=380%5D

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ux1FZpPKh20?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=600&h=380%5D

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=H2qI3SMTvzE?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=600&h=380%5D

Continua após a publicidade

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=wb7Y0_wmI5Q?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=600&h=380%5D

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=qafmCU4LUZ8?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&loop=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=600&h=380%5D