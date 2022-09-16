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História

A Rua Augusta é Augusta do quê? Não tem sobrenome?

Ela não tem sobrenome – porque Augusta não é um nome. Conheça o significado de uma das ruas mais famosas de São Paulo

Por Maria Clara Rossini 16 set 2022, 14h20 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Fotografia da Rua Augusta, São Paulo.
 (Egil Fujikawa Nes/Wikimedia Commons)
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A Rua Augusta é Augusta do quê? Não tem sobrenome? Priorizar nos meus resultados Google

Não tem. O português ​​Mariano Antônio Vieira, que batizou a rua paulistana, não quis homenagear uma pessoa, e sim atribuir a ela uma imagem de esplendor: a palavra, que tem origem no latim, significa “magnífica” ou “majestosa”. 

No Império Romano, “Augusto” foi o título atribuído ao primeiro imperador de Roma, Otávio (63 a.C.-14 d.C.) – que até ficaria mais conhecido apenas como “Augusto” mesmo. E o feminino “Augusta” também valia: era usado para se referir a imperatrizes e outras mulheres da família imperial.

Mas, no início, a Rua Augusta paulistana não tinha nada de majestosa. Era só uma estrada de terra batida que ia da Chácara do Capão (atual ​​Rua D. Antonia de Queiroz) até o Morro do Caaguaçú (onde hoje fica a Avenida Paulista). Mariano Antônio Vieira comprou a Chácara do Capão em 1880 e resolveu urbanizar o caminho que ia da sua casa até o morro. Em 1897, essa via já aparece nos mapas de São Paulo como “Rua Augusta”.

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Mariano, aliás, tinha mania de nomes pomposos. Também foi ele que urbanizou e batizou a Rua Real Grandeza, que hoje conhecemos por Avenida Paulista, um nome sem essa ostentação toda (ainda que ela seja enorme mesmo). Sua Augusta, diga-se, também ficou grande: hoje atravessa a Paulista e termina do outro lado do antigo morro, na altura da Rua Estados Unidos, onde muda de nome e passa a se chamar Rua Colômbia.

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Pergunta de @mhenriquediniz, via Instagram

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Fonte: Dicionário de Ruas da Prefeitura de São Paulo

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TAGS:
cidade
rua
São Paulo
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