A União Europeia tem uma casa da moeda só ou cada país imprime seus euros?

Alguns imprimem, outros contam com a produção alheia. Existem 11 gráficas na Europa autorizadas a imprimir euros para os 20 países que usam a moeda. A produção é coordenada pelo Banco Central Europeu (BCE), que determina quanto cada um dos BCs locais vai fabricar. Empresas públicas ou privadas fornecem esse serviço.

A mais famosa delas é a estatal Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, em Madrid, na Espanha – por ter sido cenário de um sequestro fictício na série La Casa de Papel.

As notas passam por diversos testes para garantir que saiam idênticas, independentemente do lugar onde sejam fabricadas. Em termos de design, não há espaço para criatividade: as notas são sempre iguais, não importa o país de onde venham.

Já as moedas têm espaço para personalização: só uma das faces é sempre idêntica – obra do artista Luc Luycx, da casa da moeda belga –, mas a outra muda de país para país. A moeda de 2 euros grega, por exemplo, ilustra Zeus raptando a princesa Europa.

Pergunta de @jukagoulart, via Instagram