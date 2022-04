Algum outro animal sofre de calvície?

Sim. Alguns mamíferos estão sujeitos à alopecia – perda de pelos do corpo. Todos os nossos fios envelhecem, ficam mais finos e perdem a cor e qualidade naturais. A diferença é que o grau de alopecia androgenética (nome oficial da calvície) é, como o nome já adianta, definido por fatores genéticos.

(Em homens, a calvície é mais comum porque a queda de certos pelos do corpo – como o cabelo – está associada também a um derivado da testosterona, a dihidrotestosterona, ou DHT. Quanto mais receptores de DHT os folículos pilosos tiverem, mais careca você fica.)

As pricipais razões para a perda de pelos, além da idade, são estresse, infecções e dermatites. Nesses casos, o corpo prioriza certos órgãos e regiões em detrimento de outras, como unhas e pelos, o que pode afetar o seu crescimento e manutenção. Alimentação desbalanceada, com falta de proteínas (pelo é basicamente feito de queratina), também contribui para isso. Nos períodos de gravidez e amamentação, é comum que haja casos temporários de alopecia.

Nos primatas, os que mais se parecem com os humanos no quesito calvície são os macacos de cauda curta, como as espécies Cacajao calvus e Saguinis bicolor, da Amazônia brasileira, com queda acentuada de pelos na região da cabeça. Mas a alopecia é incomum em animais selvagens, por uma razão evolutiva.

Pelos regulam a temperatura do corpo e podem servir de instrumento de camuflagem. Com tanta utilidade, a pressão seletiva ao longo do tempo foi grande o bastante para que mamíferos mantivessem uma pelagem permanente pela vida toda. No caso do Homo sapiens, que desde sempre cobriu-se com peles de animais, não houve essa pressão.

