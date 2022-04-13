Algum outro animal sofre de calvície?

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Sim. Alguns mamíferos estão sujeitos à alopecia – perda de pelos do corpo. Todos os nossos fios envelhecem, ficam mais finos e perdem a cor e qualidade naturais. A diferença é que o grau de alopecia androgenética (nome oficial da calvície) é, como o nome já adianta, definido por fatores genéticos.

(Em homens, a calvície é mais comum porque a queda de certos pelos do corpo – como o cabelo – está associada também a um derivado da testosterona, a dihidrotestosterona, ou DHT. Quanto mais receptores de DHT os folículos pilosos tiverem, mais careca você fica.)

As principais razões para a perda de pelos, além da idade, são estresse, infecções e dermatites. Nesses casos, o corpo prioriza certos órgãos e regiões em detrimento de outras, como unhas e pelos, o que pode afetar o seu crescimento e manutenção. Alimentação desbalanceada, com falta de proteínas (pelo é basicamente feito de queratina), também contribui para isso. Nos períodos de gravidez e amamentação, é comum que haja casos temporários de alopecia.

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Nos primatas, os que mais se parecem com os humanos no quesito calvície são os macacos de cauda curta, como as espécies Cacajao calvus e Saguinis bicolor, da Amazônia brasileira, com queda acentuada de pelos na região da cabeça. Mas a alopecia é incomum em animais selvagens, por uma razão evolutiva.

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Pelos regulam a temperatura do corpo e podem servir de instrumento de camuflagem. Com tanta utilidade, a pressão seletiva ao longo do tempo foi grande o bastante para que mamíferos mantivessem uma pelagem permanente pela vida toda. No caso do Homo sapiens, que desde sempre cobriu-se com peles de animais, não houve essa pressão.

Fonte: Gabriel Lazzeri Cortez, médico dermatologista (EPM-Unifesp)

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Pergunta de j_helito, via Instagram