Aquela baforada na tela do celular ajuda a limpar alguma coisa?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Depende do que você entende por “limpar”. Se for eliminar germes do aparelho, a resposta é não. Mas ela de fato pode ajudar a tirar impurezas superficiais da tela.

A baforada nada mais é do que vapor d’água que condensa na tela do seu celular. Ele sai da sua boca na temperatura corporal e encontra uma superfície mais fria, fazendo com que o gás passe para o estado líquido. O mesmo acontece com um copo gelado de refrigerante – a H2O gasosa presente no ar atmosférico encontra uma superfície mais fria e se transforma nas gotinhas que você vê no vidro.

O que essa água faz é ajudar o pano (ou a sua mão) a deslizar pela superfície. É o pano que varre a poeira que fica lá. Isso dá a impressão de que o celular está limpo, mas existem formas bem melhores de deixar a tela brilhando e ainda eliminar germes.

A superfície do celular acumula gordura que vem dos dedos das mãos. Para se livrar dela, só o sabão ou álcool resolvem. Isso porque a molécula de sabão tem uma parte hidrofóbica, capaz de se ligar à gordura, e outra hidrofílica, que se liga à água. Os dois juntos varrem a sujeira. Quem usa óculos sabe: limpar a lente com a camisa até ajuda, mas nada se compara a uma boa lavada com água e sabão.

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Os germes (inclusive vírus) possuem uma camada lipídica na superfície, então eles acabam se comportando igual às moléculas de gordura.

Mas não vá mergulhar o celular debaixo d’água. Um paninho ensaboado e umedecido já faz o serviço – sempre com o celular desligado, e tomando cuidado para não entrar nada nos orifícios. Outra recomendação é limpar a tela usando álcool isopropílico 70% com a ajuda de um pano macio. Além de tirar as marcas de dedo, você varre também os micróbios.

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Fonte: Romualdo Gama, professor de Química do Centro Universitário UniFEG.

Pergunta de @grmalves, via Instagram