As bombas têm mesmo um fio vermelho capaz de desativá-las?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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É mito. “Se tiver um fio roxo, usa-se o roxo”, diz Willy Hauffe Neto, especialista em explosivos da Polícia Federal.

Bombas de fabricação ilegal – chamadas tecnicamente de improvised explosive devices (IED) – não têm manual de instruções nem peças ou circuitos padronizados. Cada caso é um caso.

O que leva à pergunta: como os especialistas sabem qual fio cortar? Bem, em geral, eles não precisam saber. “O corte de fios não é um padrão na desativação de um artefato explosivo”, diz Willy.

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As duas saídas mais comuns são: 1. detonar o explosivo com outro explosivo, de maneira controlada; 2. usar um jato d’água sob altíssima pressão para desmontar a bomba sem ativá-la.

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A segunda solução é a favorita, pois permite que a perícia analise posteriormente os pedaços da bomba em busca de digitais e outros indícios que ajudem a investigação.

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