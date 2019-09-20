As bombas têm mesmo um fio vermelho capaz de desativá-las?
Não: esse é só mais um mito de Hollywood. Descubra como uma bomba é desarmada na prática.
É mito. “Se tiver um fio roxo, usa-se o roxo”, diz Willy Hauffe Neto, especialista em explosivos da Polícia Federal.
Bombas de fabricação ilegal – chamadas tecnicamente de improvised explosive devices (IED) – não têm manual de instruções nem peças ou circuitos padronizados. Cada caso é um caso.
O que leva à pergunta: como os especialistas sabem qual fio cortar? Bem, em geral, eles não precisam saber. “O corte de fios não é um padrão na desativação de um artefato explosivo”, diz Willy.
As duas saídas mais comuns são: 1. detonar o explosivo com outro explosivo, de maneira controlada; 2. usar um jato d’água sob altíssima pressão para desmontar a bomba sem ativá-la.
A segunda solução é a favorita, pois permite que a perícia analise posteriormente os pedaços da bomba em busca de digitais e outros indícios que ajudem a investigação.