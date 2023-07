Como e por que o papagaio fala?

O porquê é fácil: para socializar. Papagaios e outros pássaros com essa habilidade imitam quaisquer sons típicos de seu habitat (um exemplar de pássaro-lira australiano muito acostumado a ser fotografado faz até o clique de uma câmera). Na natureza, isso significa copiar outras aves selvagens para criar laços.

Em cativeiro, nós somos a família do bichinho, e ele quer aprender o código de comunicação da casa. Assim, uma expressão como “tudo bem?” acaba associada ao momento em que uma pessoa entra pela porta.

O “como” é mais difícil.

No ser humano, as pregas vocais fazem o ar que sai dos pulmões vibrar em frequências diferentes – gerando sons mais graves ou agudos. Elas também são responsáveis por gerar os registros (como o falsete, aquela voz fininha que usamos em algumas músicas). Os sons característicos de cada consoante, porém, são gerados em grande parte pelos lábios, dentes, nariz e língua, depois que o ar passou pelas pregas.

Continua após a publicidade

Vamos explicar com exemplos: a letra B, por exemplo, é uma “oclusiva bilabial”, o que significa, no jargão da fonética, que ela é gerada pelos dois lábios interrompendo – e então liberando bruscamente – a passagem do ar. O P também é uma oclusiva bilabial, mas é surda, o que significa que as pregas vocais não vibram como ocorre no B. Todo o som vem do estalo dos lábios. Faça o teste: produza os fonemas P e B sem nenhuma vogal depois e compare-os. Um faz o peito vibrar, o outro, não.

Cada som é articulado de uma forma única. O N é produzido com a língua no céu da boca e o ar saindo pelo nariz, o D usa a língua na ponta dos dentes e põe as pregas em ação como B.

Os pássaros não têm lábios ou dentes, mas compensam com a siringe: um complexo sistema de membranas localizado no ponto onde o sistema respiratório se bifurca para dar acesso aos pulmões. A siringe é mais sofisticada que nossas pregas vocais: permite articular dois sons simultâneos, usando separadamente o ar exalado por cada pulmão.

Isso dá aos pássaros a habilidade, por exemplo, de usar um lado da siringe para emitir algo equivalente aos estalos consonantais da nossa boca de um lado, enquanto usam o outro para imitar as pregas vocais. E assim vídeos como o do famoso papagaio africano Apollo se tornam possíveis:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/tonI_hzrgrA” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Pergunta de Gustavo Abreu, via email.