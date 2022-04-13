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Ciência

Todos os animais com dentes também têm dentes de leite?

Não. Conheça os três tipos de configurações dentárias que os animais podem ter.

Por Maria Clara Rossini 13 abr 2022, 16h31 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Imagem de três golfinhos na água, com dentes aparentes.
 (Stuart Westmorland/Getty Images)
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Não. Há animais monofiodontes, que nascem e permanecem com os mesmos dentes até o fim da vida. Os mamíferos cetáceos (como golfinhos, botos e belugas) fazem parte desse grupo.

Mas a maioria dos vertebrados perde e ganha dentes ao longo da existência, de acordo com a necessidade. O peixe da espécie ling, por exemplo, faz essa troca numa média de 20 dentes por dia. Já os crocodilos trocam cada dente uma vez por ano. Esses animais são chamados polifiodontes.

Entre os mamíferos, a maior parte troca o conjunto de dentes apenas uma vez (difiodontes), como os humanos. Cães e gatos, por exemplo, perdem os dentes de leite com alguns meses de idade – pode ser que você não perceba porque eles acabam presos em brinquedos ou são engolidos pelos filhotes. 

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Uma exceção à regra são os elefantes. Apesar de serem mamíferos, eles trocam os dentes seis vezes ao longo da vida. 

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Fonte: Artigos “Biology of tooth replacement in amniotes” e “The moment of tooth: rate, fate and pattern of Pacific lingcod dentition revealed by pulse-chase

Pergunta de brunomarini, via Instagram

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dente
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