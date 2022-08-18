Por que a meleca que sai do nariz é verde?

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A cor verde da sua meleca é a prova de que seu sistema imunológico está funcionando a todo vapor. Ela indica a presença de uma enzima chamada mieloperoxidase – produzida pelos neutrófilos, células que atuam na defesa do nosso organismo. Essa enzima tem um pigmento esverdeado que dá cor ao muco. E é evidente que a produção aumenta quando há um invasor no seu sistema respiratório.

A mieloperoxidase é um intermediário numa cadeia de eventos. Ela é responsável por acelerar a reação química necessária para fabricar uma substância antimicrobiana chamada ácido hipocloroso. Sim, seus glóbulos brancos jogam ácido nas bactérias. Radical.

Em condições normais, a secreção permanece limpa e transparente, cumprindo um papel que geralmente passa despercebido: impedir que bactérias, vírus, poeira e sujeiras diversas entrem em você pelo nariz. É uma barreira física, claro (da perspectiva de uma bactéria ou vírus, uma melequinha é um oceano intransponível e grudento).

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Além da cor, a quantidade de muco pode mudar, claro. Se há mais germes em campo, seu corpo produz a meleca em maior quantidade, para capturá-los e mandá-los embora.

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Pergunta de Bruno Vaiano, de São Paulo (SP).

Fonte: Penn Medicine.