Como funcionam aquelas paredes antigas que permitem conversas à distância?

“Oráculo, vi um prédio em Bologna, na Itália, em que você fala com uma parede e uma pessoa a dezenas de metros de distância ouve sua voz sair de outra parede. Como isso é possível?” Essa foi a pergunta da leitora @polivalda no Instagram.

Essa igreja em Bologna não é incomum: há dezenas de edifícios mundo afora em que acontece a mesma coisa, e eles são conhecidos pelos físicos como whispering galleries (galerias dos sussurros):

Via de regra, são locais arredondados, às vezes cobertos com abóbadas ou cúpulas – como a Catedral de São Paulo, em Londres, onde o fenômeno foi descrito pela primeira vez, em 1878. Algumas raras cavernas, bem como certos saguões ovais também cumprem os requisitos para ter paredes falantes.

Normalmente, uma onda sonora perde intensidade seguindo a lei do inverso do quadrado da distância. Ou seja: a 2 m da boca do emissor, ela tem 1/4 da intensidade original. A 3 m, 1/9. A 4 m, 1/16. Em uma sala redonda, ela ganha uma ajudinha das paredes e perde só o inverso da distância – metade, um terço, um quarto etc. para cada metro percorrido –, o que significa que ela chega bem mais forte do outro lado.

