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Oráculo

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Ciência

Como funcionam aquelas paredes antigas que permitem conversas à distância?

Construções do tipo são chamadas de "whispering galleries" ("galerias do sussurro"). Entenda o fenômeno acústico por trás delas.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2023, 06h02 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Foto da Fonte de Netuno, Bolonha do Palazzo Re Enzo, Emilia-Romagna, Itália.
 (by Andrea Pucci/Getty Images)
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Como funcionam aquelas paredes antigas que permitem conversas à distância? Priorizar nos meus resultados Google

“Oráculo, vi um prédio em Bologna, na Itália, em que você fala com uma parede e uma pessoa a dezenas de metros de distância ouve sua voz sair de outra parede. Como isso é possível?” Essa foi a pergunta da leitora @polivalda no Instagram. 

Essa igreja em Bologna não é incomum: há dezenas de edifícios mundo afora em que acontece a mesma coisa, e eles são conhecidos pelos físicos como whispering galleries (galerias dos sussurros):

Via de regra, são locais arredondados, às vezes cobertos com abóbadas ou cúpulas – como a Catedral de São Paulo, em Londres, onde o fenômeno foi descrito pela primeira vez, em 1878. Algumas raras cavernas, bem como certos saguões ovais também cumprem os requisitos para ter paredes falantes.

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Normalmente, uma onda sonora perde intensidade seguindo a lei do inverso do quadrado da distância. Ou seja: a 2 m da boca do emissor, ela tem 1/4 da intensidade original. A 3 m, 1/9. A 4 m, 1/16. Em uma sala redonda, ela ganha uma ajudinha das paredes e perde só o inverso da distância – metade, um terço, um quarto etc. para cada metro percorrido –, o que significa que ela chega bem mais forte do outro lado.

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