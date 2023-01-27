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Cultura

Museu de Londres anuncia busca por um vestido de David Bowie e outros itens

A peça aparece na capa de "The Man Who Sold The World" – e seu paradeiro é desconhecido. A ideia do museu é juntar peças para uma exposição sobre estilistas judeus e a moda londrina.

Por Luisa Costa 27 jan 2023, 16h08 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Retrato preto e branco de David Bowie em sua casa, vestindo o vestido e sentado em uma cadeira em um cômodo com violão, piano, poltronas e louças de vidro.
 (Mirrorpix/Getty Images)
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Nesta semana, o Museu de Londres fez um apelo público: “Você pode nos ajudar a encontrar peças icônicas da história da moda?” Na lista de procurados do museu, estão os chapéus da atriz Greta Garbo, as camisas usadas por Sean Connery em seu primeiro papel como James Bond e um vestido azul e dourado de David Bowie.

O artista inglês usou o vestido ao posar para uma fotografia que se tornaria capa do álbum The Man Who Sold the World. Era o terceiro álbum de Bowie, lançado pela Mercury Records em duas versões: a primeira apareceu nos Estados Unidos em 1970 e tinha um desenho do inglês Mike Weller na capa. A segunda, lançada em 1971 no Reino Unido, mostrava Bowie com o vestido desaparecido.

A peça é uma criação do designer Michael Fish, ou Mr. Fish, que desenvolvia roupas de gênero fluido – usadas por outras personalidades famosas, como o rockstar Mick Jagger. Ele também está por trás das gravatas largas e coloridas que batizou como “kipper tie”, e é considerado o principal arquiteto de um movimento que revolucionou a moda masculina na década de 1960.

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O que o vestido dourado e as outras peças procuradas pelo museu têm em comum? Todas são roupas criadas por importantes estilistas judeus. A ideia dos curadores é exibir os itens em uma grande exposição que deve acontecer ao fim deste ano, chamada “Cidade da moda: como os londrinos judeus moldaram o estilo global”.

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“Os judeus trabalhavam em todos os níveis da indústria da moda em Londres ao longo do século 20, mas sua contribuição não foi amplamente reconhecida”, diz a curadora Lucie Whitmore em um comunicado. “Muitos desses designers eram internacionalmente famosos – favorecidos pelos ricos e famosos e altamente respeitados por sua criatividade, habilidade e originalidade. É uma contribuição que merece ser reconhecida.”

Além de peças de Fish, que também vestiu Muhammad Ali e Michael Caine, o museu está procurando peças masculinas feitas por Cecil Gee e usadas por famosos como os integrantes dos Beatles e os chapéus feitos por Otto Lucas – um judeu alemão cuja grife homônima teve sucesso global nos anos seguintes à Segunda Guerra –, usados por Greta Garbo e Wallis Simpson. Outros nomes da lista são Madame Isobel e Rahvis.

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Se você souber do paradeiro das roupas, pode avisar pelo email fashioncity@museumoflondon.org.uk. Os curadores certamente ficarão agradecidos 😉

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