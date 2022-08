Como o iglu esquenta?

Do mesmo jeito que um cobertor esquenta mesmo sem produzir calor próprio. O que gera o calor é seu próprio corpo – a manta serve para te isolar num bolsão, separando o ar que você já esquentou do ar frio em volta.

O iglu é um cobertor gigante, e a neve de suas paredes é um ótimo isolante térmico. Isso acontece porque os flocos de neve são hexagonais, como os favos de uma colmeia. Do mesmo jeito que o mel da abelha fica no buraco do favo, o ar quente fica armazenado no floco.

“Ah, mas por que uma coisa cheia de buracos, que é recheada de ar que nem um Suflair, é boa justamente em segurar o calor lá dentro? O ar não deveria escapar por essa buraqueira toda?”

Bom: o que nós chamamos de temperatura, em escala microscópica, é o grau de agitação das moléculas que formam alguma coisa – como o ar. “Calor” é o nome da energia que faz elas sacudirem e se colidirem. Quando as moléculas energizadas do seu corpo, a 37 ºC, encontram as moléculas frias da atmosfera ao redor, elas vão trombando e transferindo um pouco dessa energia para o ar. E as moléculas de ar passam a sacudir e colidir também. O ar esquenta.

As moléculas de ar nas paredes do iglu estão retidas pelo floco, e têm mais dificuldade para se agitar. Além disso, elas estão intercaladas com muitas camadas de neve, de modo que a dancinha não fica tão contagiosa – uma molécula pode até vibrar aqui, mas ela não alcança outra molécula para transferir a energia e fazê-la vibrar acolá.

Até 95% da composição dos flocos de neve é ar. Por isso vários animais, como ursos, marmotas e alguns pássaros, também criam tocas de neve para se manter aquecidos. Os blocos de gelo, por sua vez, formam uma barreira que impede a entrada do vento.

Além do calor gerado pelas pessoas, lamparinas a óleo dão uma força – só não podem esquentar demais, sob o risco de derreter as paredes do iglu.

A arquitetura desse tipo de construção também ajuda. Seu interior é dividido em dois patamares: o nível inferior, logo depois da entrada, concentra o ar frio, mais pesado (é por isso que, se você estiver em meio a um incêndio, vale tentar fugir se arrastando junto ao chão, onde a temperatura é menor). Já o nível superior, a mais de meio metro do chão, é onde os habitantes ficam de fato – e o ar quente, mais leve, ajuda a esquentá-los.

Resultado: os iglus mantêm a temperatura do seu interior em até 16 °C (na área mais elevada, próxima ao topo). É mais frio do que o seu quarto – mas bem melhor do que encarar os 50 graus negativos, que vira e mexe dão as caras no inverno do Ártico.

Pergunta de Gustavo Abreu, via e-mail

