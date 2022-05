Dá para uma galinha quebrar o ovo dentro dela, antes de botar?

Até sair pela cloaca, a casca do ovo ainda apresenta uma textura elástica. Ela só endurece depois de alguns segundos em contato com o ar. Por isso é tão difícil ele se romper dentro do animal. Quando isso acontece, geralmente é fruto de maus-tratos, como o animal levar uma pancada no ventre.

Também é raro que essa quebra aconteça por conta de uma queda – as galinhas, quando alçam pequenos voos, aterrissam sem expor o útero a uma batida. Quando o animal está doente, o ovo até pode apresentar algum defeito – como uma casca mais fina, enrugada ou deformada. Mesmo assim, tende a não quebrar dentro da penosa.

A formação do ovo começa no ovário, onde estão todos os óvulos (gemas) que a galinha irá gerar ao longo da vida. O óvulo, então, passa por uma série de órgãos internos, onde serão formadas a clara e a película que envolve a parte interna do ovo.

Por fim, ele segue para o útero, a parte mais demorada do processo de postura, que leva, ao todo, de 18 a 26 horas (para galinhas de granjas industriais, altamente produtivas). É no útero que a casca, feita basicamente de carbonato de cálcio, se forma.

Pergunta de Paloma Lacerda, Ponta Grossa, PR

Fonte: Márcia Nishizawa, professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Anhembi Morumbi, especialista em ornitopatologia.

