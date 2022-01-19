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Ciência

De quanto em quanto tempo as galinhas põem ovos?

O organismo da galinha depende da luz do Sol para certas etapas da fabricação do ovo. E isso gera um calendário peculiar.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jan 2022, 09h23 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Foto de três galinhas e seus ovos.
 (Gandee Vasan/Getty Images)
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Uma vez por dia, em intervalos de 24 a 26 horas. A galinha põe um ovo geralmente pela manhã e ovula de novo aproximadamente meia hora depois, reiniciando o processo.

Note que a adição de 30 minutos por dia atrasa o ovo da manhã seguinte, e que esse atraso vai se acumulando ao longo dos dias. Isso é importante porque o organismo da galinha depende da luz do Sol para certas etapas da  fabricação do ovo.

Quando a ave acumula um grande delay, ela começa a ovular já no período da tarde, e aí não tem tempo hábil de terminar as etapas necessárias até o anoitecer. Nesse momento, ela faz uma pausa de postura, e retoma alguns dias depois sem o jet lag. Galinhas mais velhas têm pausas de postura maiores.

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Granjas industriais usam luz artificial para evitar isso (especialmente em regiões temperadas, em que os dias de inverno são muito curtos e as galinhas acabam cessando a produção). O organismo da galinha é levado a pensar que sempre é verão.

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Aves selvagens têm uma rotina bem diferente. “Na natureza, a comparação entre o número de horas de claro e de escuro é que vai determinar o período de postura”, explica Cristiane Soares da Silva Araújo, professora do Departamento de Nutrição e Produção Animal da FMVZ-USP. 

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“Sendo assim, a maioria das aves bota seus ovos no início da primavera. Passado o período de oviposição, as aves ficam chocas e, durante este tempo, não põem ovos. A formação do ovo também leva em média 24 horas.”

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Pergunta de @sou.bilingue, via Instagram

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TAGS:
galinha
OVO
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