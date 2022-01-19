De quanto em quanto tempo as galinhas põem ovos?
O organismo da galinha depende da luz do Sol para certas etapas da fabricação do ovo. E isso gera um calendário peculiar.
Uma vez por dia, em intervalos de 24 a 26 horas. A galinha põe um ovo geralmente pela manhã e ovula de novo aproximadamente meia hora depois, reiniciando o processo.
Note que a adição de 30 minutos por dia atrasa o ovo da manhã seguinte, e que esse atraso vai se acumulando ao longo dos dias. Isso é importante porque o organismo da galinha depende da luz do Sol para certas etapas da fabricação do ovo.
Quando a ave acumula um grande delay, ela começa a ovular já no período da tarde, e aí não tem tempo hábil de terminar as etapas necessárias até o anoitecer. Nesse momento, ela faz uma pausa de postura, e retoma alguns dias depois sem o jet lag. Galinhas mais velhas têm pausas de postura maiores.
Granjas industriais usam luz artificial para evitar isso (especialmente em regiões temperadas, em que os dias de inverno são muito curtos e as galinhas acabam cessando a produção). O organismo da galinha é levado a pensar que sempre é verão.
Aves selvagens têm uma rotina bem diferente. “Na natureza, a comparação entre o número de horas de claro e de escuro é que vai determinar o período de postura”, explica Cristiane Soares da Silva Araújo, professora do Departamento de Nutrição e Produção Animal da FMVZ-USP.
“Sendo assim, a maioria das aves bota seus ovos no início da primavera. Passado o período de oviposição, as aves ficam chocas e, durante este tempo, não põem ovos. A formação do ovo também leva em média 24 horas.”
Pergunta de @sou.bilingue, via Instagram