De quanto em quanto tempo as galinhas põem ovos?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Uma vez por dia, em intervalos de 24 a 26 horas. A galinha põe um ovo pela manhã e ovula de novo aproximadamente meia hora depois, reiniciando o processo.

Note que a adição de 30 minutos por dia atrasa o ovo da manhã seguinte, e que esse atraso vai se acumulando ao longo dos dias. Isso é importante porque o organismo da galinha depende da luz do Sol para certas etapas da fabricação do ovo.

Quando a ave acumula um grande delay, ela começa a ovular já no período da tarde, e aí não tem tempo hábil de terminar as etapas necessárias até o anoitecer. Nesse momento, ela faz uma pausa de postura, e retoma alguns dias depois sem o jet lag. Galinhas mais velhas têm pausas de postura maiores. Granjas industriais usam luz artificial para evitar isso (especialmente em regiões temperadas, em que os dias de inverno são muito curtos e as galinhas acabam cessando a produção).

Pergunta de @sou.bilingue, via Instagram