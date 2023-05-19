De onde vêm os bebês recém-nascidos que aparecem no cinema e na TV?
Bebês podem "atuar", mas às vezes é melhor recorrer a bonecos ou computação gráfica, já que contratar um ator mirim pode dar um trabalho.
Pode ser de uma agência de atores especializada em crianças. Pode ser de uma fábrica de bonecos. Depende de como os fofuchos vão ser usados. A não ser que seja necessário um take próximo do neném, que mostre detalhes de seu rosto ou coisa do tipo, o mais normal é optar por bonecos para “interpretar” os recém-nascidos. E não é qualquer Baby Alive que você vê numa loja de brinquedos: existem profissionais especializados em criar bonecos realistas que vão aparecer em cena. Uma terceira opção é recorrer à computação gráfica (CGI) para criá-los digitalmente. Foi assim com os bebês bizarros do último capítulo da novela Travessia e com o icônico neném de Crepúsculo.
Mas, claro, bebês reais também participam das gravações. No Brasil, embora, por lei, menores de 14 anos não possam trabalhar, a participação dos atores bebês pode ser liberada desde que os pais consigam uma autorização do Juizado da Infância e Juventude (antigo Juizado de Menores). Tendo esse documento, a criança pode ser filiada a uma agência mediante um contrato assinado por seus pais e, então, receber convites para aparecer em novelas, filmes e peças publicitárias. Por aqui, só bebês com mais de dois meses podem aparecer em cena.
Nos EUA, não há essa restrição. Bebês recém-nascidos podem encarar o “luz, câmera e ação!”. Isso não quer dizer que cumpram a mesma carga horária dos demais atores. Na Califórnia, bebês com menos de 6 meses não podem passar mais de 20 minutos por dia gravando. Se tiver de 6 meses a 2 anos, a permissão se estende para duas horas.
E a exigência aumenta para bebês com menos de um mês: a atuação depende que um pediatra confirme que eles tenham passado por uma gravidez completa, tiveram peso normal ao nascer e são fisicamente capazes de suportar o estresse potencial de uma filmagem. Mesmo nos tais 20 minutos.
Falando em staff da pequena estrela: dentro do set, além da obrigatoriedade da presença dos pais, deve haver um supervisor e tutor. Ele é responsável por garantir a saúde e a segurança dos pequenos. Também deve sempre estar de olho nas condições do ambiente, em sinais de fadiga mental e física do neném e nas demandas colocadas sobre ele. O tutor pode, a qualquer momento, barrar a participação da criança na filmagem e tirá-la de lá se achar que há algum risco. Para bebês de até 6 meses, ainda é obrigatório um profissional de enfermagem no local.
Fonte: Dorberto Carvalho, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo (SATED-SP).