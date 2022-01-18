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Ciência

Por que o ato de abanar gera um vento mais fresco que a temperatura ambiente?

A temperatura do ar não muda. O que acontece é tipo uma ilusão de ótica – só que na pele.

Por Maria Clara Rossini 18 jan 2022, 16h39 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Ilustração do Rei Julien, de Madagascar, sendo abanado.
 (Ana Kozuki/Superinteressante)
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Por que o ato de abanar gera um vento mais fresco que a temperatura ambiente? Priorizar nos meus resultados Google

O ar em si não muda de temperatura. O vento só acelera a troca de calor entre você e o ambiente. É por isso que, quando está ventando, a sensação térmica fica menor que a temperatura ambiente – o ar em si não está mais frio, ele  só parece estar porque estamos perdendo calor mais rápido.

A temperatura de uma coisa é o grau de agitação microscópica das moléculas que a compõem. O calor, por sua vez, é a energia que uma coisa transfere para agitar as moléculas de outra coisa, aumentando sua temperatura.

Nós perdemos calor para o ar ao redor o tempo todo. O vento – seja uma brisa ao ar livre ou o abano de um leque – faz com que mais moléculas de ar entrem em contato com o nosso corpo a cada segundo, acelerando a doação de energia para o ambiente.

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Isso dá a falsa impressão de que o ar em movimento é mais fresco, quando na verdade ele está na mesma temperatura que o ar parado. Tipo uma ilusão de ótica – só que na pele. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) considera que a sensação térmica diminui 1 °C cada vez que a velocidade do vento aumenta 7 km/h.

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Pergunta de Richard de Deus, por email

Fonte: Fábio Luiz de Teixeira Gonçalves, professor do departamento de Ciências Atmosféricas da USP.

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TAGS:
vento
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