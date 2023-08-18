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Saúde

É normal ter um olho mais caído que o outro?

Sim: até a socialite Paris Hilton tem olhos assimétricos. Raro mesmo é ter o rosto perfeitamente talhado.

Por Maria Clara Rossini 18 ago 2023, 06h02 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Ilustração de pessoas em um estilo geometrizado lembrando Picasso.
 (Amanda Dias/Superinteressante)
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É normal ter um olho mais caído que o outro? Priorizar nos meus resultados Google

É totalmente normal ter pequenas assimetrias no rosto. Na verdade, dificilmente a metade do rosto de alguém será exatamente igual à outra. Só que a maioria das pessoas nota mais essas desproporções no próprio rosto, e não no de outras pessoas. 

Uma pesquisa publicada no Aesthetic Surgery Journal mostrou que a assimetria das pálpebras é a mais perceptível – ou seja, uma mínima diferença nesse traço parece bem mais evidente. Ela é seguida por assimetrias no canto da boca e na posição das sobrancelhas e por desvios da ponta do nariz e do queixo. 

Olhos desproporcionais podem ter origem genética ou serem consequência do envelhecimento e do estilo de vida. Um outro estudo, feito com irmãos gêmeos, relacionou o tabagismo a maiores índices de ptose, ou pálpebra caída. Até a exposição aos raios solares pode contribuir para pequenas diferenças na pele ao redor dos olhos. Em casos extremos, a pálpebra caída pode ser um problema que atrapalha a visão, o que requer intervenção cirúrgica. 

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(A socialite Paris Hilton, por exemplo, tem ptose. Basta procurar algumas fotos da herdeira para perceber que seu olho esquerdo parece menor que o direito)

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Paris Hilton ptose
(Paris Hilton/Reprodução)
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Há também os quadros de ​​enoftalmia e exoftalmia, que são ainda mais raros. O primeiro é caracterizado pelo afundamento do olho na órbita ocular – ele fica mais “para dentro” do rosto. Já o segundo é a protuberância do olho para fora da órbita. Uma das prováveis causas do olho caído de Nestor Cerveró, por exemplo, é uma combinação de ptose com exoftalmia.

Nestor Cerveró
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado (Senado Federal/Reprodução)
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Todas essas condições podem ser causadas por diferentes fatores. Na dúvida, não vale se diagnosticar pela internet: procure um médico oftalmologista.

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Pergunta de @solrac_hayd, via Instagram

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olhos
Saúde
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