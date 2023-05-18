O que pode acontecer com meus olhos se eu olhar muito tempo para o Sol?
Melhor nem tentar. Pelo bem dos seus olhos.
Tem chance de rolar uma tragédia: você pode perder a visão. Mas há outros danos intermediários que, embora não cheguem à cegueira, vão trazer prejuízos permanentes ou temporários aos olhos.
A radiação ultravioleta do Sol pode arruinar tanto a córnea (a camada transparente que direciona a luz para a pupila – a bolinha escura no meio do olho por onde a luz entra), quanto o cristalino (a parte que regula o foco) e a retina (onde estão nossas células receptoras de luz).
Nos casos mais brandos, quem fica olhando diretamente para o Sol pode ter queimaduras na córnea: é a fotoceratite. O resultado é dor e uma sensibilidade à luz, com os sintomas aparecendo dentro de 24 horas. A maioria das pessoas consegue se curar completamente. Mas não facilite. Dependendo da gravidade, essa recuperação talvez demore algo em torno de um ano para acontecer.
Um prejuízo mais grave é a retinopatia solar. É quando a luz ultravioleta deixa um buraco na retina. Isso cria um pequeno ponto cego na visão central. Como a retina não possui receptores de dor, você pode levar até alguns dias para perceber que algo está estranho: a visão fica embaçada ou aparecerem manchas (amarelas ou escuras). No pior dos mundos, esse dano na retina pode levar à perda completa da visão.
E tem mais: “A exposição à radiação ultravioleta também tem sido associada à catarata precoce”, explica Muriel Schornack, optometrista da clínica Mayo, nos Estados Unidos. “Além disso, pode levar ao câncer na pele das pálpebras.”
Vale lembrar que esses problemas todos não necessariamente vêm de um único vacilo, namorando o Sol olhos nos olhos. Os danos são cumulativos ao longo da vida. Portanto, vale usar óculos escuros com filtro UV em dias de muita luz solar. Boné também ajuda.
Fonte: Mayo Clinic