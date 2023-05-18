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Saúde

O que pode acontecer com meus olhos se eu olhar muito tempo para o Sol?

Melhor nem tentar. Pelo bem dos seus olhos.

Por Alexandre Carvalho 18 Maio 2023, 11h05 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Uma pessoa com os olhos lacrimejando, olhando para um Sol bem brilhante, que está sorrindo e de óculos escuros.
 (Luisa Fantinel/Superinteressante)
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O que pode acontecer com meus olhos se eu olhar muito tempo para o Sol? Priorizar nos meus resultados Google

Tem chance de rolar uma tragédia: você pode perder a visão. Mas há outros danos intermediários que, embora não cheguem à cegueira, vão trazer prejuízos permanentes ou temporários aos olhos. 

A radiação ultravioleta do Sol pode arruinar tanto a córnea (a camada transparente que direciona a luz para a pupila a bolinha escura no meio do olho por onde a luz entra), quanto o cristalino (a parte que regula o foco) e a retina (onde estão nossas células receptoras de luz). 

Nos casos mais brandos, quem fica olhando diretamente para o Sol pode ter queimaduras na córnea: é a fotoceratite. O resultado é dor e uma sensibilidade à luz, com os sintomas aparecendo dentro de 24 horas. A maioria das pessoas consegue se curar completamente. Mas não facilite. Dependendo da gravidade, essa recuperação talvez demore algo em torno de um ano para acontecer. 

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Um prejuízo mais grave é a retinopatia solar. É quando a luz ultravioleta deixa um buraco na retina. Isso cria um pequeno ponto cego na visão central. Como a retina não possui receptores de dor, você pode levar até alguns dias para perceber que algo está estranho: a visão fica embaçada ou aparecerem manchas (amarelas ou escuras). No pior dos mundos, esse dano na retina pode levar à perda completa da visão.   

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E tem mais: “A exposição à radiação ultravioleta também tem sido associada à catarata precoce”, explica Muriel Schornack, optometrista da clínica Mayo, nos Estados Unidos. “Além disso, pode levar ao câncer na pele das pálpebras.”

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Vale lembrar que esses problemas todos não necessariamente vêm de um único vacilo, namorando o Sol olhos nos olhos. Os danos são cumulativos ao longo da vida. Portanto, vale usar óculos escuros com filtro UV em dias de muita luz solar. Boné também ajuda. 

Fonte: Mayo Clinic

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TAGS:
CEGUEIRA
olhos
Sol
visão
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