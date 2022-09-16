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Saúde

Por que algumas pessoas têm o umbigo para fora e outras para dentro?

Hora de parar de olhar apenas para o próprio umbigo

Por Leo Caparroz 16 set 2022, 10h49 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Montagem com duas fotografias aproximadas de dois tipos de umbigo: para "fora" e para "dentro.
 (Neosiam/happyfoto/Getty Images)
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Por que algumas pessoas têm o umbigo para fora e outras para dentro? Priorizar nos meus resultados Google

O umbigo nada mais é do que uma cicatriz deixada pela queda natural do coto – aquele restinho de cordão umbilical que permanece na barriga do bebê por alguns dias após o parto. Na maioria das vezes, seu formato é puro fruto do acaso. Se é para dentro ou para fora (estes são poucos, aparecem em 5% a 10% das pessoas), isso não tem a ver com o jeito como o cordão foi cortado ou a maneira com que seus pais cuidaram do coto. 

Superstições que associam uso de moedas ou outros objetos para manter o umbigo para dentro são o que são: superstições. Além disso, elas podem atrapalhar a limpeza do coto e levar bactérias e sujeira para a região. Não faça.

Algumas condições médicas, porém, podem influenciar na aparência final do seu umbigo. Se, quando bebê, você teve hérnia umbilical, a chance é maior de entrar para o clube dos “para fora”. Essa hérnia acontece quando, ainda durante a gestação, uma pequena parte do intestino em crescimento se projeta por uma abertura de seus músculos abdominais. Geralmente esse pedaço fujão volta para o lugar dele logo no primeiro ano de vida do bebê, mas até aí já produziu um efeito: o deslocamento intestinal pode ter chegar ao umbigo, empurrando-o para fora. 

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E aquele umbigo “forista” das mães? Durante a gravidez, é bastante comum que o delas também salte para o mundo. Isso é consequência da pressão exercida pela pessoinha crescendo dentro do seu útero. Depois do parto, a tendência é que o umbigo da mulher volte a ser uma cavidade, como era antes.

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Pergunta de Giovanna Zanardi, São José dos Campos, SP

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Fonte: Soraia Pereira Costa, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP)

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TAGS:
Bebês
Biologia
cordão umbilical
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