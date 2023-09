É verdade que cavalo não vomita?

Sim. A musculatura na junção entre o estômago e o esôfago do cavalo é muito forte, e o ângulo em que os dois órgãos se conectam não permite que a comida volte. Caso o animal precise muito vomitar – o que pode ocorrer por excesso de comida no estômago ou várias outras complicações de saúde – a parede gástrica pode se romper, e o animal morre.

Por causa dessa limitação anatômica, o cavalo não só não consegue como não sabe vomitar. Ele não sente enjoo, porque a parte do sistema nervoso central que desencadeia a sensação e mecanismo do vômito não existe.

“É por isso que, em casos de dor abdominal no cavalo (que chamamos de cólica) é tão importante passar uma sonda nasogástrica – um tubo que colocamos no nariz do animal e chega até o estômago para esvaziá-lo e evitar sua morte pela ruptura do estômago”, diz Carla Bargi Belli, médica veterinária especialista em equinos e professora na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP.

Pergunta de @mathcurti, via Instagram.