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Ciência

É verdade que cavalo não vomita?

Sim, e isso é uma dor de cabeça para os veterinários.

Por Caio César Pereira 15 set 2023, 10h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Cavalos se alimentando no comedouro.
 (acceptfoto/Getty Images)
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Sim. A musculatura na junção entre o estômago e o esôfago do cavalo é muito forte, e o ângulo em que os dois órgãos se conectam não permite que a comida volte. Caso o animal precise muito vomitar – o que pode ocorrer por excesso de comida no estômago ou várias outras complicações de saúde – a parede gástrica pode se romper, e o animal morre. 

Por causa dessa limitação anatômica, o cavalo não só não consegue como não sabe vomitar. Ele não sente enjoo, porque a parte do sistema nervoso central que desencadeia a sensação e mecanismo do vômito não existe. 

“É por isso que, em casos de dor abdominal no cavalo (que chamamos de cólica) é tão importante passar uma sonda nasogástrica – um tubo que colocamos no nariz do animal e chega até o estômago para esvaziá-lo e evitar sua morte pela ruptura do estômago”, diz Carla Bargi Belli, médica veterinária especialista em equinos e professora na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP.

Pergunta de @mathcurti, via Instagram.

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cavalo
digestão
veterinária
vomitar
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