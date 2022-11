Qual animal dorme por mais tempo?

É o coala. Esse bichinho de pelúcia vivo da Austrália dorme 22 horas por dia, o que representa 87,5% de toda a sua vida. As duas horas em que fica acordado, ele passa comendo eucalipto, base da sua alimentação. E esse é justamente o motivo pelo qual dorme tanto.

As folhas dessa planta têm poucas calorias, então o coala não tem energia para ficar desperto mais do que esses 120 minutos diários. Além disso, são venenosas para a maioria dos animais. Só que o sistema digestivo do coala evoluiu para conseguir eliminar as toxinas e extrair os nutrientes limitados do eucalipto. Mas isso dá um trabalhão. E aí acontece o efeito-feijoada: tanta atividade dentro da barriga provoca um sono irresistível.

Para efeito de comparação, o ser humano passa (ou deveria passar) oito horas por dia dormindo, o que equivale a 33% da vida. Um bebê, no entanto, chega a dormir o dobro desse período. Veja o gráfico abaixo (excluímos os animais que hibernam).

Vale lembrar que a nossa noção clássica sobre o que é dormir não vale para todos os animais. Os pássaros, por exemplo, conseguem dormir enquanto voam, o que permite que eles façam grandes migrações. O segredo é “desligar” só metade do cérebro, enquanto a outra regula as funções básicas. Cetáceos, como baleias e golfinhos, fazem a mesma coisa.

Já os peixes não chegam a dormir totalmente, mas entram em um estado de metabolismo baixo. Tubarões, por exemplo, precisam se manter em movimento para que a água passe pelas guelras e eles absorvam oxigênio. Já os cefalópodes (polvos, lulas) e répteis têm o sono mais parecido com o nosso, com ciclos de estágios REM.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram