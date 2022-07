Existe um protocolo caso a Nasa encontre vida extraterrestre?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Existe! A Nasa criou um em 1989, quando mantinha um programa de detecção de extraterrestres – hoje extinto. Esse documento foi aprimorado e atualizado em 2010 pela International Academy of Astronautics (IAA) – organização reconhecida pelas Nações Unidas – em seu comitê de busca por inteligência alienígena (SETI, na sigla em inglês)

Basicamente, o protocolo recomenda que, uma vez confirmada a descoberta, ela não seja um segredo: deve ser amplamente divulgada ao público e, de forma detalhada, para o secretário-geral da ONU. Todo o processo que levou à confirmação, seus resultados e conclusões devem ser repassados à comunidade científica em publicações e conferências.

E no caso de haver uma tentativa de contato por iniciativa do ETs? Segundo o protocolo, a Terra não deve responder tão cedo. Não antes de um extenso debate internacional, que inclua a Organização das Nações Unidas, avaliando os riscos (entre nós: seria impossível fazer qualquer estimativa realista, mas é prudente que isso esteja no livro de regras).

Desde 2018, o SETI tem discutido, em encontros pelo mundo, sobre a melhor forma de comunicar a descoberta ao público, por conta do impacto que a informação pode ter em grande escala. Os caçadores de inteligência alien temem ainda as interpretações estapafúrdias que as redes sociais podem espalhar – uma preocupação que ganhou relevância nestes tempos de fake news.

