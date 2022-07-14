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Sociedade

Existe um protocolo caso a Nasa encontre vida extraterrestre?

A gente vai acabar sabendo logo sobre os ETs. Pelo menos na teoria a ideia é essa.

Por Alexandre Carvalho 14 jul 2022, 12h50 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h41
Ilustração de um astronauta entrevistando um alienígena.
 (Hi Marocas/Superinteressante)
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Existe um protocolo caso a Nasa encontre vida extraterrestre? Priorizar nos meus resultados Google

Existe! A Nasa criou um em 1989, quando mantinha um programa de detecção de extraterrestres – hoje extinto. Esse documento foi aprimorado e atualizado em 2010 pela International Academy of Astronautics (IAA) – organização reconhecida pelas Nações Unidas – em seu comitê de busca por inteligência alienígena (SETI, na sigla em inglês) 

Basicamente, o protocolo recomenda que, uma vez confirmada a descoberta, ela não seja um segredo: deve ser amplamente divulgada ao público e, de forma detalhada, para o secretário-geral da ONU. Todo o processo que levou à confirmação, seus resultados e conclusões devem ser repassados à comunidade científica em publicações e conferências. 

E no caso de haver uma tentativa de contato por iniciativa do ETs? Segundo o protocolo, a Terra não deve responder tão cedo. Não antes de um extenso debate internacional, que inclua a Organização das Nações Unidas, avaliando os riscos (entre nós: seria impossível fazer qualquer estimativa realista, mas é prudente que isso esteja no livro de regras). 

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Desde 2018, o SETI tem discutido, em encontros pelo mundo, sobre a melhor forma de comunicar a descoberta ao público, por conta do impacto que a informação pode ter em grande escala. Os caçadores de inteligência alien temem ainda as interpretações estapafúrdias que as redes sociais podem espalhar – uma preocupação que ganhou relevância nestes tempos de fake news.

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Pergunta de pedroivoantunes, via Instagram

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Fonte: International Academy of Astronautics (IAA)

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TAGS:
alienígenas
extraterrestre
Por que ainda não fizemos contato com aliens?
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