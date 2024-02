Gasolina tem data de validade?

Sim. Em um reservatório limpo, sem contato com ar ou calor, a gasolina dura de seis meses a um ano. Se o combustível estiver exposto a oxigênio, umidade ou algum tipo de contaminação, o tempo de vida útil cai para um a três meses.

A gasolina não é uma substância única, mas uma junção de diferentes tipos de hidrocarbonetos – moléculas que contém hidrogênio e carbono. O líquido também contém etanol, o que melhora a qualidade do combustível (no Brasil, 27% da gasolina é puro álcool).

Isso é importante para entender como o combustível pode estragar. Um dos motivos é a oxidação. A gasolina contém compostos químicos chamados alcenos (hidrocarbonetos com duas ligações entre os átomos de carbono) que interagem com o oxigênio formando uma meleca, que entope o motor, reduz a performance do combustível e tem um cheiro terrível.

Enquanto isso, os hidrocarbonetos mais leves, que são os primeiros a entrar em combustão quando você gira a chave, evaporam (por isso, pode ser difícil dar partida num carro com combustível velho).

O etanol traz outro problema de validade. Por ser hidrofílico (ou seja, tem afinidade com a água), o álcool “absorve” a umidade do ar. E a presença de água corrói o tanque de combustível. Além disso, a umidade promove o crescimento de microrganismos, resultando na formação de sedimentos.

Não tem jeito: a gasolina começa a se degradar assim que entra em contato com o ambiente. É possível retardar esse processo com o uso de estabilizantes que combatem, principalmente, a oxidação do combustível. Mesmo assim, a vida útil da gasolina não passaria de dois ou três anos.

The Last of Us e The Walking Dead que nos perdoem, mas dirigir no apocalipse zumbi é pura ficção.

