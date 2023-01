Conheça o Cordyceps, fungo que inspirou The Last of Us

Histórias apocalípticas baseadas em vírus ou bactérias dizimando o planeta, infectando as pessoas e criando zumbis bizarros não são novas. A maioria delas é pura ficção, claro. Mas no caso de The Last of Us, jogo criado pela Naughty Dog em 2013 e que virou série da HBO este ano, o inimigo é um fungo que realmente existe.

Mas pode ficar tranquilo porque ele não infecta seres humanos no mundo real. O Cordyceps é um gênero de fungos entomopatogênicos – o que significa que eles matam ou incapacitam insetos. Com aproximadamente 600 espécies distribuídas ao redor do mundo, a maioria está concentrada na Ásia, sendo particularmente abundante em florestas tropicais.

Vamos usar uma formiga como exemplo. Após infectar o seu hospedeiro, o fungo toma conta de suas funções motoras e desvia a formiga de sua trilha habitual. O fungo faz sua “carona” chegar em um ponto alto, com condições de umidade e temperatura ideais. Daí, o inseto finca as mandíbulas na superfície de um tronco e, dentro de algumas horas, morre. Em alguns dias, o parasita começa a se revelar do corpo imóvel da formiga: um talo parecido com uma haste ou um pequeno galho brota da cabeça do inseto. Quando desenvolvido por completo, ele libera esporos, que vão infectar outros insetos nas proximidades e dar continuidade ao ciclo.

Cada espécie de Cordyceps se especializa em parasitar um inseto em específico. Neil Druckmann criador do jogo e da série, teve a inspiração para a trama depois de assistir a um episódio do documentário de 2006, “Planeta Terra”, da BBC (no Brasil, ele foi exibido pelo Fantástico). No trecho abaixo, é possível ver o fungo agindo em uma formiga da espécie Paraponera clavata.





Sorte a nossa que não somos formigas. Poucos fungos sobrevivem dentro do corpo humano – e o Cordyceps não é um deles. Para infectar o corpo humano, o parasita deve ter tolerância a altas temperaturas, capacidade de invadir o hospedeiro e resistência ao sistema imunológico. O Cordyceps, felizmente, não satisfaz todos os pré-requisitos.

Na trama, uma mutação do fungo real o tornou capaz de infectar humanos e fazer a mesma coisa que fazia às formigas. Enquanto no jogo essa mutante veio da América do Sul, na série ela é original da Indonésia. O desenrolar da história você acompanha aos domingos no HBO Max – ou no jogo disponível para PlayStation.