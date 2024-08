Baixa: no auge desse período de frio anômalo, a temperatura média do planeta era 5,3 °C menor do que hoje. Considera-se que a última era glacial começou há 115 mil anos, quando estávamos em 14,5 °C, 0,3 grau abaixo da média do século 20. Ou seja, era um mundo razoavelmente parecido com o atual.

A temperatura caiu ao longo de 100 mil anos, e no auge da friaca, há 21,5 mil anos, a temperatura era 5,3 °C menor do que a atual, em média.

O planeta Terra, em virtude de minúcias em sua órbita, passa naturalmente por ciclos de resfriamento e aquecimento. (Mas calma, não vá negar o aquecimento global: já está comprovado que o pico de calor atual é culpa da poluição atmosférica humana, e não segue a lógica das variações climáticas de longo prazo anteriores.)

Acompanhe o histórico climático dos últimos cem milênios no gráfico abaixo.