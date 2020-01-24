Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Black Friday começou! Garanta sua Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Sociedade

Como dois usuários do Reddit fizeram um “sanduíche de planeta Terra”

É possível repetir a façanha estando aqui no Brasil. Basta encontrar alguém na Ásia com uma fatia de pão – e bastante tempo sobrando.

Por Guilherme Eler 24 jan 2020, 16h31 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h22
SI_sanduiche_planeta_Terra2
 (Etienne Naude/Divulgação)
Continua após publicidade
Como dois usuários do Reddit fizeram um “sanduíche de planeta Terra” Priorizar nos meus resultados Google

Já ouviu alguém questionar se, cavando um buraco profundo, daria para brotar do outro lado do planeta? Trata-se de uma tarefa pouco plausível: antes de chegar à China ou qualquer outro canto desconhecido, um aventureiro vai encontrar um núcleo de rocha derretida onde as temperaturas são altíssimas. 

Mas, com perseverança (e um traje especial para aguentar o calor) o esforço hipotético até poderia valer a pena. Não sem uma boa dose de sorte, é claro. Na maioria das vezes, furar a superfície em busca do ponto oposto do planeta termina em fracasso: o tripulante se depara com o alto-mar. Só em 15% do território é possível encontrar terra firme.

Duas cidades separadas por uma linha reta, mas que estão em lados distintos do globo, são chamados “antípodas”. Há alguns casos curiosos do tipo – Manila, capital das Filipinas, e Tangará da Serra (MT), no Brasil, por exemplo. Lima, capital peruana, tem como espelho Pursat, no Camboja. A antípoda de Taipei, na China, é uma cidade argentina: Formosa. Em comum, elas têm o fato de estarem separadas por 12,724 quilômetros, ou o diâmetro terrestre.

Os cálculos para determinar uma antípoda são relativamente simples. Basta encontrar latitude e longitude, sequência de números que determina a posição geográfica de qualquer ponto do planeta. A latitude da antípoda de um lugar será igual, mas com sinal invertido. Para calcular a longitude, é só subtrair 180º do valor e, então, inverter o sinal do resultado. Neste mapa, dá para ver os pontos do Brasil que possuem antípodas. 

Siga

Foi usando esse conceito geográfico que uma dupla de desconhecidos conseguiu fazer o sanduíche mais recheado da Terra. Como? Usando o próprio globo terrestre como recheio.

Continua após a publicidade

Tudo começou com uma postagem estranha no fórum reddit, feita há dois meses. Etienne Naude, 19, um estudante de ciências da computação da Universidade de Auckland, Nova Zelândia, buscava por algum usuário da Espanha – mais precisamente, de cidades da região de Olvera, Villamartin ou Sevilha. Só podia ser alguém de lá. Era a única maneira de alinhar corretamente as latitudes e longitudes de duas fatias de pão e fazer, assim, um legítimo sanduíche de planeta.

Earth sandwich!
byu/etinaude inspain

Demorou, mas Naude conseguiu um parceiro para a empreitada – o chef de cozinha espanhol Angel Sierra, 34, que você vê à direita na foto do post. Além de cálculos precisos, o experimento demandou todo um esforço de logística.

Continua após a publicidade

Primeiro, a dupla usou o Google Maps para confirmar que estavam na localização correta. O companheiro desconhecido, que vivia na Espanha, precisou viajar 11 quilômetros para encontrar o ponto certo para posicionar a fatia. Como era de se esperar, também não foi possível comprar pães exatamente iguais. Nada que os tenha desanimado. Com a ajuda de um laser, Naude chegou a confeccionar pães especiais para o evento, como você pode ver na foto abaixo.

SI_sanduiche_planeta_Terra

“Foi bem difícil de nos organizarmos, uma vez que o fuso horário é de 12 horas”, disse Naude, em entrevista ao portal NRZ. “Houve ainda muitas coisas para resolver, como o tipo de pão, o horário e o ponto preciso [para colocá-lo]”.

Continua após a publicidade

O neo-zelandês posicionou sua fatia na praia de Bucklands, em Auckland. Daí foi só refinar as estimativas e tentar reduzir ao máximo qualquer imprecisão no sul da Espanha. Para não dar brecha para erros, nove pães foram posicionados do lado espanhol. Depois, Naude voltou ao Reddit para compartilhar seu sucesso.

Acredita-se que a primeira vez que duas pessoas fizeram um sanduíche de Terra foi em 2006, também posicionando uma fatia na Espanha e outra na Nova Zelândia (dessa vez, era pedaços de pão baguete). Ou seja, você não percebeu, mas já fez parte de um sanduíche de 5.97 x 1024 quilos pelo menos duas vezes na vida. Acompanha batata frita?

Publicidade
TAGS:
espanha
Geografia
NOVA ZELÂNDIA
Terra
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).