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Sociedade

Nova Friburgo fica no Rio de Janeiro. E a Friburgo original?

Veja o mapa com essa e outras regiões "velhas" ao redor do mundo.

Por Maria Clara Rossini 16 fev 2023, 12h16 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h49
Foto de Nova Friburgo (RJ) ao lado de Friburgo (Suíça).
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Nova Friburgo fica no Rio de Janeiro. E a Friburgo original? Priorizar nos meus resultados Google

Na Suíça. A cidade de Friburgo fica às margens do rio Saarne, e é de onde vieram os fundadores da cidade fluminense. Tudo começou quando o rei D. João 6º propôs uma colonização planejada na região da atual Nova Friburgo, com o objetivo de estreitar laços com os povos germânicos. Ele baixou um decreto que autorizava a criação de uma colônia de famílias suíças na região, que é serrana, com características semelhantes ao país europeu. A maioria dos imigrantes tinha partido justamente de Friburgo – então nada mais justo do que chamar a nova casa de “Nova Friburgo”. 

Abaixo, confira outras versões “velhas” de regiões “novas”.

Mapa-múndi com vários pins conectados.
(Arte/Superinteressante)

Nova York (EUA) > York (Reino Unido)

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A maior metrópole americana foi batizada em homenagem à cidade de York, no Reino Unido. A cidade que abriga a ilha de Manhattan já foi chamada de Nova Amsterdã, quando esteve sob domínio holandês. Foi rebatizada Nova York em 1664, quando passou para as mãos dos britânicos. O rei Carlos 2º deu aquele território para seu irmão mais novo, Jaime, que na época era duque de… York. O caçula se tornaria o rei Jaime 2º da Inglaterra em 1685.

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Nova Delhi (Índia) > Delhi (Índia)

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A Delhi original fica… exatamente do lado da Nova Delhi. Vamos lá: o Território da Capital Nacional de Delhi (TNC) é uma região metropolitana comumente referida apenas como Delhi. Dentro dela existem diferentes cidades, incluindo Nova Delhi (capital do país) e Delhi.

Por muitos anos, a capital da Índia (ainda colônia britânica) foi Calcutá. Em 1911, os ingleses decidiram que seria mais fácil administrar a colônia da cidade de Delhi, que já havia sido um centro político e financeiro no passado. A coroa, no entanto, resolveu ainda construir uma versão “modernizada” ao lado de Delhi – a Nova Delhi que hoje é a capital do país.

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Nova Jersey (EUA) > Jersey (ilha-estado)

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A Jersey original é uma ilha localizada no Canal da Mancha, entre a França e o Reino Unido. Trata-se de uma ilha-estado, com governo próprio. Seu status de soberania é complicado: apesar de não fazer parte do Reino Unido, Jersey é considerada “dependência da coroa britânica” – em outras palavras, não é um estado soberano com cadeira na ONU. O chefe de governo de Jersey é um Ministro-Chefe eleito pela população da ilha. Dos 108 mil habitantes, o mais ilustre é o ex-piloto de Fórmula-1 Nigel Mansell, 69 anos, que curte sua aposentadoria por lá.

O rei Carlos 2º passou um período em exílio na ilha de Jersey durante a Guerra Civil Inglesa, em 1646. Como gratidão pelo asilo político, o monarca batizou o estado americano em homenagem à ilha.

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Nova Orleans (EUA) > Orléans (França)

A cidade localizada no estado de Luisiana tem sua análoga no centro-norte da França. Nova Orleans foi fundada nos EUA por exploradores franceses em 1718. Na época, o regente da França era Filipe 2º, duque de Orléans, que ficou no governo entre 1715 e 1723, após a morte do rei Luís 14 e durante a infância do herdeiro do trono, Luís 15. Daí, nada mais natural do que homenagear o governante da vez. Nota: o nome do atual estado, Luisiana, refere-se a Luís 14 – o rei-sol era o chefe de estado quando a França tomou posse do lugar, em 1682. Os EUA comprariam do governo francês o território, bem maior que a Luisiana atual, em 1803.     

Nova Odessa (Brasil) > Odessa (Ucrânia)

O nome do município vem de uma cidade ucraniana. Nova Odessa foi fundada em 1905 por Carlos Botelho, o então secretário de agricultura do estado de São Paulo. Na época, o governo tinha o interesse de atrair imigrantes para trabalhar – e uma das políticas vigentes envolvia comprar terras privadas e distribuí-las para estrangeiros. A região acabou ocupada por imigrantes russos, e Botelho batizou o município em homenagem à cidade de Odessa, que na época fazia parte da Rússia.

Nova Zelândia > Zelândia (Países Baixos)

A Zelândia (ou Zeeland, em neerlandês) é uma província que fica na costa oeste da Holanda (que prefere ser chamada de Países Baixos, já que “Holanda” também é só uma região lá dentro, mas essa é outra história). O nome foi parar do outro lado do globo porque os holandeses foram os primeiros europeus a chegar às ilhas que hoje abrigam a Nova Zelândia. A palavra Zeeland significa “terra do mar” (quando você converte para uma língua de raiz germânica mais popular, o inglês, a conexão fica mais fácil: sea-land).

Papua Nova Guiné > Guiné

“Guiné” é o nome que os portugueses deram para toda a costa ocidental da África (por conta disso, existem três países africanos com essa palavra no nome: Guiné, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial). Já Papua Nova Guiné, que fica na Oceania, foi batizada pelo explorador espanhol Yñigo Ortiz de Retez em 1545. Ele escolheu o nome devido a uma suposta semelhança entre os habitantes nativos da região oceânica e da Guiné africana.

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