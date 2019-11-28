Onde fica (ou ficava) a “Velha Zelândia”?

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A Zelândia ainda existe: é a parte mais ocidental da Holanda, vulgo Países Baixos. Seu nome foi parar no meio do Pacífico porque vários arquipélagos da Oceania foram colonizados por navegadores holandeses, que homenagearam as novas terras com base em suas províncias. Alguns desses pioneiros, inclusive, arriscaram batizar a maior dessas ilhas – a Austrália – de Nova Holanda. Mas não deu certo: emplacou a versão encurtada de terra australis (“austral” se refere ao sul), que foi ideia dos ingleses, mesmo.

O nome Zelândia, por sua vez, é bem adequado: Zeeland significa, ao pé da letra, “terra do mar” em holandês. A semelhança fica clara em inglês: sea land.

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Pergunta de Luiz Salgueiro, Teresópolis, RJ