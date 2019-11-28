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História

Onde fica (ou ficava) a “Velha Zelândia”?

Na Holanda, que também é uma terra cheia de água. Daí o nome: "terra do mar", ou "sea land".

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 nov 2019, 12h43 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h03
 (Hoxton/Martin Barraud/Getty Images)
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Onde fica (ou ficava) a “Velha Zelândia”? Priorizar nos meus resultados Google

A Zelândia ainda existe: é a parte mais ocidental da Holanda, vulgo Países Baixos. Seu nome foi parar no meio do Pacífico porque vários arquipélagos da Oceania foram colonizados por navegadores holandeses, que homenagearam as novas terras com base em suas províncias. Alguns desses pioneiros, inclusive, arriscaram batizar a maior dessas ilhas – a Austrália – de Nova Holanda. Mas não deu certo: emplacou a versão encurtada de terra australis (“austral” se refere ao sul), que foi ideia dos ingleses, mesmo.

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A Zelândia original no mapa da Holanda. (Wikimidia Commons/Creative Commons)

O nome Zelândia, por sua vez, é bem adequado: Zeeland significa, ao pé da letra, “terra do mar” em holandês. A semelhança fica clara em inglês: sea land.

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Pergunta de Luiz Salgueiro, Teresópolis, RJ

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