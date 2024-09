O que acontece se colocarmos um peixe na água com gás?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Várias coisas desagradáveis para o peixe. Para começar, o gás da água é o dióxido de carbono, o mesmo que nós descartamos na expiração. Respirar em um ambiente carregado de CO 2 é difícil – concentrações elevadas do gás causam tontura, confusão mental e fraqueza (para não falar em morte por asfixia).

Os peixes, naturalmente, teriam problemas para encontrar oxigênio suficiente diluído na água em uma situação em que há tanto CO 2 ao redor. Além disso, com tanto gás no entorno, o bichinho teria dificuldade em excretar o dióxido de carbono que ele já pôs para dentro.

É uma questão de osmose: coisas dissolvidas tendem a fluir de onde estão mais concentradas para onde estão menos concentradas. Portanto, se há mais gás fora do peixe do que dentro, a tendência é ele entrar, e não sair.

É isso que faz com que vegetais e carnes se desidratem quando envoltos em sal. A osmose tenta igualar a concentração de sal dentro e fora das células — que acabam perdendo muita água na tentativa de diluir o sal externo.

Por fim, o organismo do peixe se tornaria mais ácido. “Diversas enzimas, por exemplo, param de funcionar porque o pH foi alterado. Tem uma série de problemas que que acontecem a partir daí.” explica Thiago Ribeiro, ictiólogo (especialista em peixes) do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de Minas Gerais

A água mais ácida pode causar danos nas brânquias, os órgãos respiratórios dos peixes, e aí prejudicar ainda mais a respiração. Além disso, a cadeia de mudanças internas também teria impactos negativos na capacidade de reprodução. “Dependendo do tempo que o peixe ficar exposto a essa água e da concentração de gás carbônico dela, pode ser fatal”, diz Ribeiro.

Você pode ter outras perguntas agora: mas algumas águas gasosas vêm de fontes naturais, certo? E os peixes que vivem nelas?

Ribeiro explica que é difícil dar uma resposta absoluta, mas que, em suas décadas de pesquisas sobre peixes e ambientes aquáticos, nunca ouviu falar em peixes vivendo em fontes de águas carbonatadas. Isso porque, em geral, as águas minerais gasosas são originadas em bolsões subterrâneos, parte de aquíferos ou lençóis freáticos. “Pode ser que existam, mas eu não conheço peixes que vivem nesse ambiente”, diz Ribeiro.