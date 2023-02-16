Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Saúde

É verdade que gestantes não podem comer peixe cru?

Não podem... em restaurante ruim. Há alimentos mais perigosos para a saúde da grávida e do bebê.

Por Alexandre Carvalho 16 fev 2023, 13h38 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h49
Uma mulher pegando uma peça de sushi com hashis, em primeiro plano. Ao fundo, desfocado, vê-se a silhueta da mulher, que está sentada à mesa.
 (d3sign/Getty Images)
Continua após publicidade
É verdade que gestantes não podem comer peixe cru? Priorizar nos meus resultados Google

Podem, sim. O peixe cru não transmite toxoplasmose, ligada à carne bovina e, principalmente, à de porco, quando mal cozidas. Essa doença, além de provocar aborto, está relacionada ao nascimento de bebês com alterações no tamanho do cérebro e sujeitos a crises de convulsão.

Os sintomas da toxoplasmose na mulher podem ser leves (semelhantes a uma gripe) ou nem aparecerem. Por isso, é importante que todas as gestantes realizem a pesquisa de anticorpos IgG e IgM na primeira consulta de pré-natal. A grávida que tiver somente anticorpos da classe IgG já foi infectada anteriormente e é considerada imune. 

Já as com os anticorpos IgM positivos podem ter tido uma infecção recente, o que exige mais exames para diagnosticar os riscos ao bebê.

O perigo ligado ao peixe cru é a gestante adquirir uma salmonelose, ligada a más condições de preservação do alimento. Essa doença bacteriana pode provocar desde um desarranjo intestinal, incluindo diarreia e vômitos, até desidratação e, nos casos extremos, morte. Mas você só vai ter qualquer tipo de problema se o peixe estiver pessimamente conservado. 

Siga
Continua após a publicidade

Ou seja, se estiver com desejo de um jantar japonês, a grávida deve escolher um restaurante de confiança, no qual o cuidado com o peixe é mais garantido. 

Mas é bom evitar…

Continua após a publicidade

Queijos artesanais que não passem pelo processo de pasteurização. Há doenças do gado que podem ser transmitidas para o ser humano. A listeriose, por exemplo, é uma infecção bacteriana que, numa gestação, pode estar por trás de abortos. Prefira queijos e laticínios sempre pasteurizados.

Café, só com moderação: duas xícaras por dia, no máximo. Mais do que isso, o café pode provocar taquicardia tanto na mãe quanto no feto. Vale evitar também o clássico cafezinho logo após o almoço, pois os fitatos presentes na bebida podem atrapalhar a absorção de nutrientes importantes na gestação, como o ferro e o cálcio.  

Continua após a publicidade

Bebida alcoólica, no primeiro trimestre da gestação, pode interferir na embriogênese, uma fase bem delicada. Depois desse intervalo, um pequeno brinde numa ocasião especial não é problema. Mas o consumo regular de bebida alcoólica pode trazer complicações para a placenta e o feto, de forma a comprometer inclusive o desenvolvimento do bebê.

Fontes: Dra. Catia Chuba, ginecologista e obstetra; Patrícia Santiago, médica pós-graduada em Nutrologia

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Aborto
convulsão
Gravidez
Gravidez - Parto
Peixes
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).