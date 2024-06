O que foi o Exército Fantasma?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Esse era o apelido do 23º Quartel-General das Tropas Especiais e da 3133ª Companhia de Sinais Especiais, dois grupos do exército americano que usaram veículos infláveis, caixas de som, sinais de rádio falsos e outras táticas não violentas para enganar os alemães durante a 2ª Guerra.

Esses 1.300 militares participaram de 25 batalhas – a mais célebre delas foi a travessia do Rio Reno, no finalzinho do conflito, em março de 1945.

Nessa ocasião, o Exército Fantasma usou cerca de 200 balões em forma de tanque ou caminhão. Eles imitaram as vozes de oficiais em transmissões de rádio fake, bateram martelos e outras ferramentas constantemente para simular o som dos preparativos e fizeram tudo de modo a alarmar o máximo possível espiões alemães escondidos em bares e cafés nos vilarejos próximos ao Reno.

Calcula-se, que, nessa ocasião, eles tenham conseguido simular uma força de 40 mil homens, 30 vezes maior do que o contingente real.

Continua após a publicidade

Deu certo: os alemães atiraram no grupo fake e acabaram pegos de surpresa pela invasão real. O Exército Fantasma era formado por atores, publicitários, artistas plásticos, locutores de rádio, engenheiros de som e outros profissionais de várias áreas do conhecimento.

Essa foi a unidade de dissimulação mais famosa da história, mas não foi a única. Alguns anos antes, durante a própria 2ª Guerra, o Exército Britânico lançou mão de uma estratégia parecida em uma batalha no deserto do Saara.

Fred Pusey, um cenografista que seria indicado ao Emmy em 1976, construiu um porto inteiro de mentira no litoral do Egito em 1942 para enganar o estrategista alemão Erwin Rommel.

Depois, na Operação Bertram – que garantiu a vitória do aliados no teatro de operações do norte da África – os ingleses disfarçaram seus tanques de caminhões inócuos (e os caminhões, de tanques).

Continua após a publicidade

Pergunta de Robson Vilanova Ilha, de São Sepé (RS).

Fonte: The Ghost Army Legacy Project, acesse aqui o site.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram