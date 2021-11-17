Exército dos EUA testa droga antienvelhecimento

A substância, que está sendo desenvolvida pela empresa americana MetroBiotech, pretende aumentar os níveis de NAD+, uma coenzima (molécula que auxilia no funcionamento de uma enzima) que é produzida naturalmente pelo organismo, dentro das células, e está relacionada à produção de energia pelas mitocôndrias.

A quantidade de NAD+ vai caindo ao longo da vida, e isso contribui para a degradação dos tecidos do organismo. Logo, repor essa substância pode ajudar a frear o envelhecimento. Só que as moléculas dela são grandes demais para atravessar a membrana celular, então não adiantaria ingeri-la ou injetá-la.

Mas a MetroBiotech diz ter encontrado uma maneira de elevar a produção natural de NAD+ com sua nova droga. Ela está sendo testada pelas Forças Armadas dos EUA, que já concluíram a primeira fase de ensaios clínicos (cujo objetivo é apenas verificar se um medicamento é seguro). A Fase 2, que irá avaliar a eficácia, deverá estar concluída até setembro de 2022.