Para que existem as guitarras com dois braços?

O objetivo geralmente é alternar entre uma guitarra de seis cordas e uma de doze cordas – é comum que não dê tempo de tirar um instrumento do corpo e pegar outro durante a música. Jimmy Page do Led Zeppelin usava uma dessas guitarras siamesas para tocar canções como “Stairway to Heaven” e “Tangerine”, que revezam entre os dois instrumentos.

Nas guitarras de 12 cordas, cada corda é acompanhada de uma cordinha extra, mais fina, que emite a mesma nota em uma versão mais aguda. Assim, cada vez que você toca uma nota, na verdade você está tocando duas, o que dá um timbre brilhante e estalado ao instrumento.

É lindo em passagens acústicas (violões de 12 cordas são bem mais comuns que guitarras), mas não é uma boa na hora de tocar um solo – vários truquezinhos de mão esquerda que são possíveis com seis cordas são bem mais difíceis ou virtualmente impossíveis com seis.

Outro tipo de instrumento duplo é o que tem um baixo em cima e uma guitarra embaixo. Geddy Lee, do Rush, usava um monstro para alternar entre as partes de guitarra e de baixo da música “Xanadu” – enquanto o guitarrista da banda, Alex Lifeson, usava sua própria guitarra dupla para alternar entre seis cordas e doze cordas.

Essa é uma das únicas músicas da história do rock n’roll que exigia dois instrumentos de dois braços para ser tocada ao vivo em um arranjo próximo do original.

Na ilustração que abre a matéria, além do baixo de Geddy Lee (que está a esquerda), ilustramos outros dois instrumentos famosos desse gênero.

Chris Squire, do Yes, tinha um baixo de três braços: um comum, um com 3 cordas duplicadas e um que simula um baixo acústico, sem trastes na superfície do braço (as barrinhas de metal que determinam onde você precisa segurar uma corda para emitir uma certa nota.

Por sua vez, Robbie Robertson, antigo guitarrista da The Band, tem a Gibson EMS-1235, uma guitarra com mandolim (um pequeno instrumento agudo de 4 cordas duplas).