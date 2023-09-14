Para que existem as guitarras com dois braços?

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O objetivo geralmente é alternar entre uma guitarra de seis cordas e uma de doze cordas – é comum que não dê tempo de tirar um instrumento do corpo e pegar outro durante a música. Jimmy Page do Led Zeppelin usava uma dessas guitarras siamesas para tocar canções como “Stairway to Heaven” e “Tangerine”, que revezam entre os dois instrumentos.

Nas guitarras de 12 cordas, cada corda é acompanhada de uma cordinha extra, mais fina, que emite a mesma nota em uma versão mais aguda. Assim, cada vez que você toca uma nota, na verdade você está tocando duas, o que dá um timbre brilhante e estalado ao instrumento.

É lindo em passagens acústicas (violões de 12 cordas são bem mais comuns que guitarras), mas não é uma boa na hora de tocar um solo – vários truquezinhos de mão esquerda que são possíveis com seis cordas são bem mais difíceis ou virtualmente impossíveis com seis.

Outro tipo de instrumento duplo é o que tem um baixo em cima e uma guitarra embaixo. Geddy Lee, do Rush, usava um monstro desses para alternar entre as partes de guitarra e de baixo da música “Xanadu” – enquanto o guitarrista da banda, Alex Lifeson, usava sua própria guitarra dupla para alternar entre seis cordas e doze cordas.

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Na ilustração que abre a matéria, além do baixo de Geddy Lee (que está a esquerda), ilustramos outros dois instrumentos famosos desse gênero.

Chris Squire, do Yes, tinha um baixo de três braços: um comum, um com 3 cordas duplicadas e um que simula um baixo acústico, sem trastes na superfície do braço (as barrinhas de metal que determinam onde você precisa segurar uma corda para emitir uma certa nota.

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Por sua vez, Robbie Robertson, antigo guitarrista da The Band, tem a Gibson EMS-1235, uma guitarra com mandolim (um pequeno instrumento agudo de 4 cordas duplas).