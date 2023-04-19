Por que a menopausa afeta o desejo sexual?

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Basicamente pela diminuição de hormônios e o envelhecimento das glândulas nesse período da vida. A menopausa costuma chegar com a proximidade da virada dos 40 para os 50 anos. Mas começa a valer mesmo quando a mulher passa um ano inteiro sem menstruar.

É principalmente a partir daí que, nos ovários, ocorre uma menor produção de estrogênio e de testosterona, e, nas glândulas adrenais, cai o nível de DHEA. Essa queda hormonal tem relação direta com a diminuição do desejo sexual. O estrogênio, por exemplo, deixa a pele mais sedosa, a vagina lubrificada e aquecida… e reforça a libido – assim como a DHEA e a testosterona.

A menopausa ainda traz consigo fadiga, indisposição, insônia, perda de massa muscular, maior acúmulo de gordura no corpo, queda da autoestima… Não é por acaso que mais de um terço das mulheres na menopausa relatam ter problemas em suas relações sexuais, seja falta de interesse ou dificuldade para obter um orgasmo em comparação com o que viviam antes dessa fase.

Mas não é o fim do mundo. Nos casos mais graves, a mulher pode recorrer a terapias de reposição hormonal, que trazem de volta ao organismo justamente os elementos que ajudavam na manutenção da libido.

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E um estudo revelou que é possível evitar os efeitos da menopausa sobre o desejo sexual fazendo… mais sexo.

Pesquisadores da University College London observaram: as mulheres que disseram praticar atividade sexual pelo menos uma vez por semana tinham 28% menos probabilidade de experimentar os sintomas da menopausa do que aquelas que faziam sexo menos de uma vez por mês. E a atividade aí, segundo a pesquisa, inclui desde o ato com penetração até sexo oral, carícias íntimas e masturbação.

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“As descobertas do nosso estudo sugerem que, se uma mulher não está fazendo sexo e não há chance de gravidez, o corpo ‘escolhe’ não investir na ovulação, pois seria inútil”, afirmou Megan Arnot, principal autora do estudo. “Pode haver uma compensação energética biológica entre investir energia na ovulação e investir em outro lugar, como manter-se ativa cuidando dos netos.”

OUTRAS PAUSAS

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Peixes, pássaros, mamíferos… seres humanos à parte, a maioria das espécies morre pouco tempo depois do fim da idade reprodutiva.

Orcas são uma exceção no mundo animal: embora seu período reprodutivo vá dos 12 aos 40 anos de idade, a expectativa de vida delas chega aos 90.

Homens também têm seu declínio hormonal. Na andropausa, a partir dos 40, eles têm queda da libido, menos ereções matinais e mais casos de disfunção erétil.

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Fontes: “Having less sex linked to earlier menopause”. University College London; Tasso Carvalho, médico nutrólogo e mestre em Ciências da Saúde.