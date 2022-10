O amor é, em boa parte, químico. A sensação de estar nas nuvens, não parar de pensar na outra pessoa e o quentinho que você sente quando está perto do outro são consequências do hormônio ocitocina, produzido pelo cérebro. Seus níveis aumentam quando você abraça e beija a outra pessoa, e também após o orgasmo. Ele está relacionado à construção de laços entre mamíferos, à indução do parto e até à produção de leite em fêmeas.

Cientistas da Universidade do Estado de Michigan, nos Estados Unidos, podem ter descoberto uma outra função da molécula: o de regenerar corações machucados. Não estamos falando da fossa emocional que você passa após uma desilusão amorosa, mas de corações fisicamente machucados. O hormônio pode ajudar a cicatrizar o tecido cardíaco após um ataque do coração, por exemplo.

O estudo foi feito com peixes da espécie Danio rerio (peixe-zebra) e com células humanas in vitro. Nos peixes, os pesquisadores observaram que o hormônio ajuda o coração a substituir as células do músculo cardíaco (cardiomiócitos) que estão feridas ou mortas. Essas células são responsáveis por dar força às contrações cardíacas.

Na dose e momento certos, a ocitocina pode estimular efeitos semelhantes nas células humanas. Como o estudo foi feito com células em laboratório, seu efeito ainda não pode ser comprovado experimentalmente em humanos.

O papel da ocitocina

Estudos anteriores sugerem que, após um dano (como um ataque cardíaco), células da membrana externa do coração migram para o interior do músculo e assumem uma função semelhante à das células-tronco. Elas podem se transformar em diferentes células do coração, inclusive cardiomiócitos.

Sabemos que isso ocorre em diferentes animais, mas ainda não temos certeza se o mesmo acontece com humanos. Isso porque, pelo menos em nós, esse processo parece ser ineficiente: poucas células se regeneram após um ataque cardíaco. Os autores do estudo estavam procurando uma maneira de dar um “gás” inicial nesse processo.

As células humanas in vitro foram expostas a 14 hormônios produzidos naturalmente pelo cérebro. Dentre esses, somente a ocitocina desencadeou o processo de mudar o estado células – que poderiam se transformar em cardiomiócitos.

Depois, os pesquisadores fizeram experimentos com o peixe-zebra, conhecido pela sua capacidade de regeneração de tecidos (inclusive do coração). Os cientistas descobriram que, três dias após uma lesão cardíaca, o cérebro dos animais começou a produzir uma grande quantidade de ocitocina – vinte vezes mais do que o normal. O hormônio migra até o coração e inicia o processo de regeneração.

Os autores esperam poder usar a ocitocina para desenvolver novos tratamentos e melhorar a recuperação de pacientes após um ataque cardíaco. Isso reduziria, por exemplo, o risco de falência cardíaca no futuro. A pesquisa foi publicada no periódico Frontiers in Cell and Developmental Biology.

