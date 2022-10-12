Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Saúde

“Hormônio do amor”, ocitocina pode ajudar a curar corações partidos – literalmente

Experimentos feitos com células humanas e de peixes sugerem que a molécula pode ajudar na cicatrização do músculo cardíaco.

Por Maria Clara Rossini 12 out 2022, 13h46 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Coração cercado de faíscas.
 (PM Images/Getty Images)
Continua após publicidade
“Hormônio do amor”, ocitocina pode ajudar a curar corações partidos – literalmente Priorizar nos meus resultados Google

O amor é, em boa parte, químico. A sensação de estar nas nuvens, não parar de pensar na outra pessoa e o quentinho que você sente quando está perto do outro são consequências do hormônio ocitocina, produzido pelo cérebro. Seus níveis aumentam quando você abraça e beija a outra pessoa, e também após o orgasmo. Ele está relacionado à construção de laços entre mamíferos, à indução do parto e até à produção de leite em fêmeas.

Cientistas da Universidade do Estado de Michigan, nos Estados Unidos, podem ter descoberto uma outra função da molécula: o de regenerar corações machucados. Não estamos falando da fossa emocional que você passa após uma desilusão amorosa, mas de corações fisicamente machucados. O hormônio pode ajudar a cicatrizar o tecido cardíaco após um ataque do coração, por exemplo.

O estudo foi feito com peixes da espécie Danio rerio (peixe-zebra) e com células humanas in vitro. Nos peixes, os pesquisadores observaram que o hormônio ajuda o coração a substituir as células do músculo cardíaco (cardiomiócitos) que estão feridas ou mortas. Essas células são responsáveis por dar força às contrações cardíacas.

Na dose e momento certos, a ocitocina pode estimular efeitos semelhantes nas células humanas. Como o estudo foi feito com células em laboratório, seu efeito ainda não pode ser comprovado experimentalmente em humanos.

Siga
Continua após a publicidade

O papel da ocitocina

Continua após a publicidade

Estudos anteriores sugerem que, após um dano (como um ataque cardíaco), células da membrana externa do coração migram para o interior do músculo e assumem uma função semelhante à das células-tronco. Elas podem se transformar em diferentes células do coração, inclusive cardiomiócitos.

Sabemos que isso ocorre em diferentes animais, mas ainda não temos certeza se o mesmo acontece com humanos. Isso porque, pelo menos em nós, esse processo parece ser ineficiente: poucas células se regeneram após um ataque cardíaco. Os autores do estudo estavam procurando uma maneira de dar um “gás” inicial nesse processo.

Continua após a publicidade

As células humanas in vitro foram expostas a 14 hormônios produzidos naturalmente pelo cérebro. Dentre esses, somente a ocitocina desencadeou o processo de mudar o estado células – que poderiam se transformar em cardiomiócitos.

Depois, os pesquisadores fizeram experimentos com o peixe-zebra, conhecido pela sua capacidade de regeneração de tecidos (inclusive do coração). Os cientistas descobriram que, três dias após uma lesão cardíaca, o cérebro dos animais começou a produzir uma grande quantidade de ocitocina – vinte vezes mais do que o normal. O hormônio migra até o coração e inicia o processo de regeneração.

Continua após a publicidade

Os autores esperam poder usar a ocitocina para desenvolver novos tratamentos e melhorar a recuperação de pacientes após um ataque cardíaco. Isso reduziria, por exemplo, o risco de falência cardíaca no futuro. A pesquisa foi publicada no periódico Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Publicidade
TAGS:
coração
hormônio
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).