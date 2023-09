Por que as colas não secam dentro da embalagem?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Uma cola comum é formada por longas cadeias de moléculas chamadas polímeros dissolvidas em um solvente – que, no caso da cola branca escolar, é a água. É a água que mantém a cola na forma líquida.

Quando a substância é empurrada para fora do tubo, ela entra em contato com o ar. Isso faz com que a água evapore, deixando apenas os polímeros grudentos responsáveis por colar os objetos. Não é à toa que você sopra ou abana a cola para fazê-la secar mais rápido – funciona mesmo.

Não há ar suficiente dentro do tubo para fazer a cola grudar na embalagem. Mas é só deixar a tampa um pouco aberta para perceber as casquinhas de cola seca que se formam ali.

A Super Bonder

Já a super cola (mais conhecida pela marca Super Bonder) funciona de forma diferente. Em vez dos polímeros, ela tem cianoacrilato em sua composição – um adesivo forte e de ação rápida.

Esse composto “seca” quando entra em contato com o vapor d’água presente no ar. Quando isso ocorre, as moléculas de cianoacrilato endurecem, promovendo a adesão sólida e forte que conhecemos.

É por isso que recomenda-se guardar a super cola em um ambiente seco, com pouca umidade. Geralmente, esse lugar é a geladeira. Caso contrário, a cola grudaria facilmente dentro do tubo, se tornando inutilizável.

