Dá para somar todo o dinheiro que existe no mundo?
Nós fizemos a conta – e haja Pix para juntar tudo.
Dá. O gráfico abaixo considera um dado que os economistas chamam de M2 – que inclui todo o dinheiro facilmente acessível em um país: trata-se de uma soma* da grana que circula em papel moeda com a que está depositada em contas correntes e investimentos de saque fácil, como poupanças e CDBs.
*Alguns países ficaram de fora da nossa soma porque a inflação distorceu os dados recentes (caso da Venezuela e do Zimbábue).
Pergunta de @foxmoontattoo, via Instagram