Dá para somar todo o dinheiro que existe no mundo?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Dá. O gráfico abaixo considera um dado que os economistas chamam de M2 – que inclui todo o dinheiro facilmente acessível em um país: trata-se de uma soma* da grana que circula em papel moeda com a que está depositada em contas correntes e investimentos de saque fácil, como poupanças e CDBs.

*Alguns países ficaram de fora da nossa soma porque a inflação distorceu os dados recentes (caso da Venezuela e do Zimbábue).



Pergunta de @foxmoontattoo, via Instagram

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