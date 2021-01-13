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História

Por que as garrafas de vinho têm 750 ml, e não 1 L?

Como sempre, a culpa é de uma divergência entre o sistema métrico de unidades e o sistema imperial inglês, mais antigo.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jan 2021, 11h21 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Garrafas de vinho de 750 ml.
 (gresei/Getty Images)
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Por que as garrafas de vinho têm 750 ml, e não 1 L? Priorizar nos meus resultados Google

Como sempre, a culpa é de uma divergência entre o sistema métrico de unidades e o sistema imperial inglês, mais antigo. No século 19, o Reino Unido era o principal importador de vinhos franceses, e os ingleses gostavam de usar o galão (gallon) – que equivalia a 4,546 litros. Ou 4,5 l para arredondar.

Por causa disso, os franceses adotaram caixas com seis garrafas de 750 ml, que, somadas, dão o tal galão. Conveniente para os britânicos, que podiam cobrar a caixa por galão, e para a turminha de Bordeaux, que usava um valor não tão quebrado.

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A conversão funcionava ainda melhor para a venda em barris de 50 galões (225 l, que rendem 300 garrafas).

A falta de padronização de unidades de medida causou muitos problemas ao longo da história. Alguns saíram caro.

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Em 1999, a sonda Mars Climate Orbiter se espatifou em Marte porque o software foi programado parte em métrico, parte em imperial.

Cristóvão Colombo, por sua vez, confundiu milhas árabes com milhas romanas ao calcular a circunferência da Terra. Esse erro o levou acidentalmente ao Caribe.

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Em 1983, um voo da Air Canada decolou com metade do combustível por um erro de conversão. Ele precisou fazer um pouso de emergência.

Pergunta de @maismatematicacriativa, via Instagram.

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TAGS:
Europa
História
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL
vinho
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