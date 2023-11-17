Por que chamamos os doentes no hospital de “pacientes”?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Por que eles estão sofrendo. A palavra “paciente” vem da antiquíssima palavra grega pathos, que significa “sofrimento”. Essa é a mesma raiz de “patologia” (um sinônimo de “doença”) e de paixão (afinal, quem tem um crush não correspondido sabe que o amor dói).

Curioso é que a palavra “paciência” também venha daí – mas a ideia é justamente que é angustiante esperar algo que você quer muito que aconteça.

Outra etimologia curiosa é a de “hospital”, que tem a mesma origem de “hospitalidade”, “hospedar”, “hotel” e (agora fica interessante) “hostil”. A explicação é que inimigos, bem como hóspedes vêm de fora – e a palavra pré-histórica que deu origem a ambas significava, simplesmente, “estranho”.

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Pergunta de @balabanrichard, via Instagram.